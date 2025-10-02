舒淇超近自拍親授眼下乾紋、法令紋隱形術　49歲零死角美貌全網讚嘆

▲舒淇。（圖／取自舒淇小紅書，下同）

圖文／CTWANT

近幾日舒淇在社群上分享了一段「超近距離」的自拍影片，親自示範如何在補妝時急救眼下乾紋與法令紋。然而，網友們的焦點卻完全被她那在鏡頭的美貌吸引，網友也大讚49歲舒淇的「皮膚狀態也太扯了」、「真女神才敢這樣超近拍」。

「補妝前先擦眼霜」就是舒淇的卡粉、顯乾紋的急救神技

影片中，舒淇要解決的是所有化妝女性的共同痛點：長時間帶妝會使眼下和法令紋處的底妝開始出現乾紋、卡粉，顯得疲憊又老態。此時若直接疊加粉餅或遮瑕，只會越補越厚、越卡越糟。因此在補妝前，她會先用指腹沾取少量「眼霜」，輕輕點拍在眼下、法令紋等出現乾紋的部位，輕輕按壓直到眼霜被吸收。

這個動作能立即為乾燥的肌膚補充水分與滋潤度，軟化已經出現乾裂的底妝。等待眼霜稍微吸收、肌膚變得澎潤後，再用氣墊粉餅或遮瑕膏輕輕按壓，妝容便能恢復服貼與平滑，乾紋瞬間隱形，妝感宛如剛上妝般精緻。

舒淇的這個「補妝神技」不僅實用，更點出了一個保養重點：一款好的眼霜，不僅僅能幫眼周肌膚做到夜間深度修護，更能隨時為眼周注入活力。它需要具備足夠的保濕力來撫平乾紋，又要有輕盈好吸收的質地，才不會在補妝後造成起屑或脂肪粒。以下推薦3款在保濕、撫紋、緊緻方面都備受好評的「神級眼霜」，無論是日常保養還是妝前妝後急救，都能成為化妝包裡最安心的存在。

眼霜推薦：Dior迪奧精萃再生微導眼凝萃

這款眼霜堪稱是眼周的「頂級微營養補品」。全新注入玫瑰微營養胜肽複合物與岡維拉玫瑰果萃取，質地是極其清爽的凝膠精華狀，最獨特的是它搭配的360°彈性微導按摩壓頭，11顆陶瓷微導珍珠升級搭配可彎曲的彈性頸部結構，完美貼合各種臉部輪廓，精準對應眉間紋、魚尾紋、眼下細紋、法令紋等各部位。獨特合金材質，輕觸肌膚瞬降膚溫-1.5°C，深層釋放眼周疲勞，是一款集修護、舒緩、緊緻於一身的眼周保養逸品。

▲Dior迪奧精萃再生微導眼凝萃 20ml／8,000元。（圖／品牌提供）

眼霜推薦：SK-II肌源賦能撫紋眼霜

出演周星馳電影《美人魚》的女主角而一炮而紅的林允也愛用這瓶眼霜，SK-II的PITERA™威力無庸置疑，這款眼霜主打的就是精準撫紋與提亮眼周。質地是輕盈的乳霜狀，延展性極佳，能被肌膚快速吸收而不感黏膩。除了經典的PITERA™，更添加Youth Peach青桃萃取，有效調理肌膚基底，長期使用對於改善眼周的疲憊感與暗沉非常有感。包括抬頭紋、木偶紋、法令紋、眼下乾紋、魚尾紋、眉間川字紋都能使用。

▲SK-II肌源賦能撫紋眼霜 15g／3,350元。（圖／品牌提供、取自林允小紅書）

眼霜推薦：克蘭詩全效緊緻眼霜

素有「賽車眼霜」之稱的它，主打的就是速效與緊緻。克蘭詩運用了多種高效植物精萃搭配獨特的乳液＋凝膠雙重質地，既保濕又清爽。它最大的賣點是能在短時間內帶來顯著的拉提緊緻感，對於改善眼周鬆弛、泡泡眼以及提升眼尾線條特別有效。非常適合在重要場合前，用來急救疲憊下垂的雙眼，讓眼神瞬間恢復年輕活力。新版瓶身採鋁合金外殼與透明補充芯設計，更具永續與使用便利性。

▲克蘭詩全效緊緻眼霜 15ml／3,080元、補充瓶／2,460元。（圖／品牌提供）



延伸閱讀

▸ 心碎瞬間！女子遭大貨車輾斃 男目睹女友慘死「緊握冰冷雙手哭斷腸」

▸ 1個月前早預言？馬太鞍祖靈示警「堰塞湖災難」：晚上不要熟睡 網朝聖起雞皮

▸ 原始連結