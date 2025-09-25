體驗極致的融膚感紅暈！用對頰彩讓妝容輕鬆減齡10歲

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著唇妝的流行過去，頰彩在2025年回歸，以可愛輕甜感的顏色，讓整個人更顯元氣，許多品牌也紛紛推出厲害的腮紅，尤其是淺色系色調，真的使用起來會有澎潤飽滿的效果，一刷立刻有減齡的氛圍。

＃黛珂 AQ琉光頰彩，售價1700元

黛珂,ADDICTION,1028,頰彩,腮紅,彩妝,。（圖／品牌提供）

以肌膚自然原生感為概念，黛珂推出全新的AQ琉光頰彩，承襲品牌一貫的奢華質感，在粉體上雖然是粉狀，但是卻蘊含滿滿的美容成分，使用起來非常貼膚，可以打造出宛如霜狀質感的美肌效果，細膩的珠光搭配上精選的調色，更能呈現出膚質的天然光澤，展現出極致優雅的妝容。

＃ADDICTION 癮色絲絨頰彩（霧面），售價840元

黛珂,ADDICTION,1028,頰彩,腮紅,彩妝,。（圖／品牌提供）

日系專業彩妝品牌ADDICTION總是可以從東方女性的視角，打造出適合偏黃肌膚的多樣性彩妝，在秋冬季節推出全新3色的霧面頰彩以蜜桃色調為主的顏色，任何深淺膚色都可以輕鬆上手，尤其是「微光戀粉」這一顆淡粉色的頰彩，不僅可以有提亮效果，改善肌膚暗沉，更可以打造少女的粉嫩氣色，一刷就能年輕10歲。

＃1028 水霧交融澎潤腮紅膏，售價350元

黛珂,ADDICTION,1028,頰彩,腮紅,彩妝,。（圖／品牌提供）

受到質地的影響，霜狀腮紅可以製造出更加貼膚的妝容效果，有鑒於市場需求，1028全新設計出雙色雙質地的腮紅膏，一格柔霧粉嫩、一格則是帶有水光效果，不僅可以單色使用，也可以混合疊擦出新的色調，而且使用起來不容易結塊卡粉，輕鬆打造多種個性妝感。

黛珂, ADDICTION, 1028, 頰彩, 腮紅, 彩妝

