HOLA宣布千件商品降價最高50%　周年慶登場滿3千就回饋

▲HOLA千件商品降價，最高達50%。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

居家品牌 HOLA 和樂家居宣布自 9／25 起全面調整售價，館內超過千件商品進行降價，最高調降幅度達 50％，品項涵蓋家具、寢具、餐茶用品、家飾與收納等日常必需品。官方表示，此次降價來自國際供應鏈與營運成本的優化，回饋長期支持的消費者。

▲HOLA周年慶丹麥設計「艾禮思實木工藝床架」，最高折扣9,000元。

在降價商品中，不乏熱門生活單品，例如 PALETTE 系列純棉涼被調整價格後，不到千元即可入手，查莉亞麻床被組與天絲寢具組則降幅約兩成；日常使用的奧可利純棉毛巾系列原價 399 元，新價落在 199 元起，約降50%、原價 399 元的查莉雙色紗竹纖維混紡風格浴巾也降至 199 元，等同降 50%，收納籃商品則最低 99 元起。HOLA 代理的國際品牌選物也有平均約 17％ 的降幅，包含日本餐茶品牌 Miyama、荷蘭鐘錶 KARLSSON 及丹麥花器 Ro Collection 等。

▲此次共計近60款毛巾降價，包含多物種材質、厚度、蓬鬆度一應俱全，降幅最高達50%。

▲查莉編織收納籃系列使用PE仿竹片細密編織，原價149元起，新價格99元起，降幅達33.6%。

除大規模降價外，HOLA 一年一度的周年慶也同步啟動，即日起至 11／5 為止，推出床墊、實木床架與沙發等折扣。精選歐洲沙發全品項下殺 6 折，其中 FLEXLUX Salino 貓抓布沙發單品最高可省下 43,960 元，SITS Juno 三人沙發則現省 31,560 元。比佛利獨立筒床墊系列全面 9 折，最高折扣金額可達 5,240 元。

▲PALETTE200織雙層皺紗絎縫純棉涼被單人，原價1,480元，新價格999元，降幅達32.5%。

▲PALETTE300織素色天絲雙人床被組原價5,340元起，新價格3,970元起，降幅達20%。

▲台灣製「比佛利獨立筒床墊系列」周年慶期間全面9折，最高現省5,240元。

HOLA表示，周年慶期間消費滿額還能再享回饋，單筆滿 3,000 元送 400 元折價券，滿 10,000 元現折 1,000 元，滿 50,000 元現折 6,000 元，最高可折抵 98,000 元（合營、夢時代與小北門市不適用）。





瑪黑家居為慶祝十一周年，舉辦首場家具搬遷出清特賣，集結五大北歐設計品牌，有超過200件質感家具推出限時優惠，品項涵蓋餐椅、邊桌、燈飾、邊櫃等最低五折起。

瑪黑表示，安和門市即將搬遷，藉周年慶契機同步展開，首次雙賣場搬遷出清優惠，特賣會地址在台北市松山區敦化南路一段25號1樓，營業時間為上午11點至晚上7點。安和家具概念店也舉辦丹麥家居品牌搬遷出清，全店家具展示品出清 6 折，全店消費滿 10萬元送 ferm LIVING ARUM 松綠無線桌燈、 全店消費滿 30萬元贈 ferm LIVING LEVEL 金屬黑不對稱雙層咖啡桌。