Dior廣告都是「蝴蝶結黛妃包」超可愛　LOEWE用小褲褲吐露西班牙性感

設計師經過一輪大洗牌，2026春夏時裝周有太多品牌是新任創意總監的首秀，他們摩拳擦掌準備上陣，Dior和LOEWE先釋出形象廣告，搶先透露一些概念或重點。Dior由Jonathan Anderson操刀，經典的Lady Dior黛妃包有了新樣貌，廣告中可見加上小蝴蝶結裝飾的設計，無論什麼配色都優雅又可愛，LOEWE則是Jack McCollough和Lazaro Hernandez雙人組設計師掌舵，一系列廣告中看到的是小內褲、人魚線、背部線條，以西班牙的熱情與性感為題，形塑形象。

Lady Dior是Dior的招牌，多年來有不少變化，Jisoo身為全球品牌大使，早早拎了一只布滿四葉幸運草裝飾的Lady Dior搭配T恤與牛仔褲，輕鬆又搶眼，幸運草是Jonathan Anderson鍾情的符碼，他接掌DIOR時的po文用了幸運草符號、幸運草與瓢蟲的圖片，Lady Dior也延續了這份幸運，廣告中由剛成為品牌大使的奧斯卡影后Mikey Madison演繹，她反坐在Dior經典的圓背椅（Medaillon Chair），手上拿著綠色幸運草Lady包，顯得優雅而有想法，與Jisoo的俏麗與個性展現截然不同風格。

除了綠色幸運草與紅色瓢蟲的Lady Dior，同系列還有裝飾著白色雛菊與瓢蟲，或是滿滿黃色小花與蜜蜂的款式，品牌創辦人Christian Dior在回憶錄中，曾以細小而繁華的蜂巢形容推出首個系列的時期，後來衍伸出蜜蜂圖案，前任男裝設計師Kim Jones與女裝設計師Maria Grazia Chiuri以各自的方式，用在包款或服裝上，現在Jonathan Anderson也使用了這小小的昆蟲，延續品牌的精神。

有小巧蝴蝶結裝飾的Lady Dior更是典雅討喜，蝴蝶結與Dior字母吊飾結合，是不張揚的巧思，甜甜的粉紅、淺藍很擄獲人心，俐落的黑白有成熟、俐落一點的韻味。廣告由Jonathan Anderson上任後成為品牌大使的Mikey Madison、Mia Goth及Greta Lee三名女星擔綱，選在法國中北部Louveciennes的歷史建築Pavillon de Musique de la Comtesse du Barry拍攝，花園與室內空間的光影流轉，映照著18世紀優雅情懷，呼應Jonathan Anderson首度為Dior創作的靈感。

Jonathan Anderson的老東家LOEWE創立於1846年，比1946年開始的Dior整整多了100年歷史，但在Jonathan Anderson手中走出了強調工藝、積極創新的方向，相較於Dior細緻的大家閨秀氣質，更「年長」的LOEWE反而成了藝術與實驗性的代表。

由Proenza Schouler的創辦人Jack McCollough和Lazaro Hernandez接棒後，首個釋出的形象廣告仍嗅得出相似調性，畫面的視覺性強烈，被水澆濕的臉部特寫、身體不同部位的格放，幾乎看不見服裝與配件，只有局部襯衫與褲子、濕淋淋的薄透上衣與綠色小褲等，延展出無限想像空間。

兩名創意總監形容這些預告片如同開場白，揭示新系列的全新對話，兩人表示：「預告片奠定了調性、神韻與我倆的初衷，包含著工藝衍生出來的鮮活個性與豐富觸感，呼應LOEWE品牌根基，那份西班牙獨有的熱情開朗與感性，化作我們深刻感受到的樂觀情境。」

