米蘭時裝周／Stray Kids方燦透視裝看秀！FENDI繁花盛開全新Collier包亮相

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏米蘭時裝周已經開跑，本季FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi 以「輕盈」為核心，打造一場如萬花筒般的夏日夢境，提前捎來一股春夏暖意。秀場更是星光熠熠，包含品牌大使Stray Kids方燦Bang Chan、ITZY申有娜、大陸男星檀健次等人都成為座上賓，搶先一睹新季發表。





▲本季女裝以花卉、束腰與俏麗的剪裁交織，印象派風格的花卉細節於虹彩層疊間綻放蔓延。（圖／品牌提供）

本次的秀場由 Marc Newson 設計，以像素化的色彩構築，彷彿走進一場羅馬街頭的浪漫遊行，傳遞悠然自在卻蘊含精緻工藝的設計語言。「這是一種帶著浪漫優雅，輕鬆又繽紛的自在從容。」Silvia Venturini Fendi 說道，「它不是單一的定義，而是一種在日常生活與精湛工藝之間的流動。看似簡單的姿態背後卻蘊含複雜工藝。這種二元性始終深深吸引著我。」

本季女裝以花卉、束腰與俏麗的剪裁交織，印象派風格的花卉細節於虹彩層疊間綻放蔓延、化作露珠雛菊的滾邊，或幻化成趣味橫生的「油炸花朵」(fried flowers)裝飾，皮革洋裝採用不經意的鏤空花卉映襯出肌膚。男裝則以襯衫作為變奏主角，從燕尾服式前襟到收腰襯衫裙，突破傳統，帶來中性與現代感的融合。整體色彩涵蓋純白、土耳其藍、朱砂紅與泡泡糖粉等，從粉彩到原色皆巧妙交錯，碰撞出鮮明的格紋細節，營造歡快又高級的氛圍。





▲Peekaboo 包款則以透明花卉串珠籠飾勾勒 。（圖／路透）

FENDI 本季配件完全觸動少女心，以經典包款為基礎注入新生命，FENDI Collier 以抽繩束口搭配球形手把，呈現珠寶般的趣味；經典 Baguette 與 Spy 包換上絲質麻花針織材質，柔軟又帶有手工溫度。Peekaboo 包款則以透明花卉串珠籠飾與亮片內袋，將品牌工藝細節毫不保留地展現。新款 Way 包選用亮色麂皮與小牛皮，搭配鍍金五金，既實用又搶眼。此外，飾品部分由 Delfina Delettrez Fendi 操刀，珊瑚造型耳環、琺瑯耳扣與金絲手環，與高跟涼鞋、鏤空樂福鞋呼應，形成完整的夏日造型提案。





▲Stray Kids 隊長方燦、韓星 Yuna、檀健次看秀。（圖／品牌提供）

Stray Kids 隊長方燦作為 FENDI 品牌大使再度驚艷現場，他身著黑色長版皮革拼接大衣，內搭透膚蕾絲襯衫，展現剛柔並濟的魅力，手中低調卻精緻的黑色摺疊手拿包成為整體造型點睛，呼應本季的暗黑浪漫。另一位亮眼嘉賓則是韓星 Yuna，她選擇鑲滿亮片細節的金棕色魚尾剪裁長裙，搭配迷你 Peekaboo 與俏皮吊飾，演繹高貴中帶點少女靈動。

以下看更多米蘭時裝周重點

本次米蘭時裝周的看點之一，便是Gucci 揭開新任創意總監 Demna 的首個系列序幕，他捨棄了傳統實體秀的發表模式，改以短片《The Tiger》開啟品牌新篇章，即便是這樣，整體的關注度仍相當高，從服裝到陣容卡司都拉到最頂。選址於義大利證券交易所Palazzo Mezzanotte打造猶如電影首映會的現場，也藉此帶出品牌經典符碼，只能說還是Demna會玩。





▲這部由奧斯卡獲獎導演 Spike Jonze 與 Halina Reijn 聯手執導的短片，不僅是 Demna 對 Gucci 美學的重新詮釋，更是一次對時裝敘事方式的顛覆 。（圖／品牌提供）