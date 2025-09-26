米蘭時裝周／Karina帥氣西裝合體ENHYPEN 　Prada懸掛裙打破服裝結構新進化

記者鮑璿安／綜合報導

Prada日前在米蘭時裝周上發表創意總監Miuccia Prada 與 Raf Simons 的全新創作，以大膽的實驗精神，揭開 2026 春夏女裝系列「BODY OF COMPOSITION」的神秘面紗。秀場同樣星光熠熠，aespa 隊長 Karina 身穿黑色天鵝絨外套，搭配灰色長褲與尖頭高跟鞋，顛覆過往甜美形象，顯得率性許多，手拎 Prada 經典包款，以簡約卻高級的姿態詮釋品牌精神。而南韓男團 ENHYPEN 七位成員則以多元風格登場，從皮革套裝、長版大衣到毛領外套，各自展現獨特個性。





▲秀場同樣星光熠熠，aespa 隊長 Karina 身穿黑色天鵝絨外套，搭配灰色長褲與尖頭高跟鞋，而南韓男團 ENHYPEN 七位成員則以多元風格登場 。（圖／品牌提供）

Prada的秀場設計往往藏入重要的訊息內容，此次以鮮明的橘色光澤地板為舞台，建構出開闊明亮的空間，為服裝的多元組合與新優雅鋪設了一個鮮活的背景。Prada 這一季以「剖析服裝」為主軸，品牌一貫擅長打破傳統服裝結構，不難發現極簡美學悄悄退場，取而代之的是更鮮明、更具張力的色彩。以鮮豔色調打造的 Polo衫單品，以及搶鏡的迷你短褲，種種休閒元素體現了本季對於Preppy Style貴族學院風的眷戀。





▲Prada 2026 春夏女裝系列 。（圖／品牌提供）

最受矚目的設計之一，莫過於被稱作「Frankenstein Skirt（科學怪人裙）」的拼接式單品，毫無疑問是只有 Prada 才能玩得出來的優雅輪廓，多層次、看似雜亂卻充滿藝術感，裙襬呈現一種被翻起不規則的狀態，實則精準呈現出褶皺廓形，拼接了荷葉邊塔夫綢或是蕾絲材質，顯得更加多元立體。圍繞身體塑形而簡化的服裝結構，輕盈感環繞著身形流轉，模特兒身著輕盈洋裝，裙裝從肩部自然懸垂，營造出「不依附卻仍完整」的廓形，展現出一種不費力的優雅。而飾品則走向誇張與奢華，疊搭的緞面長手套帶來如調色盤般的輕盈碰撞，而誇張的彩色寶石墜耳環、鑲滿水晶的高跟鞋，都將取代以往低調的選擇，在穿搭之中佔有重要地位。

以下看更多米蘭時裝周重點

本次米蘭時裝周的看點之一，便是Gucci 揭開新任創意總監 Demna 的首個系列序幕，他捨棄了傳統實體秀的發表模式，改以短片《The Tiger》開啟品牌新篇章，即便是這樣，整體的關注度仍相當高，從服裝到陣容卡司都拉到最頂。選址於義大利證券交易所Palazzo Mezzanotte打造猶如電影首映會的現場，也藉此帶出品牌經典符碼，只能說還是Demna會玩。





▲這部由奧斯卡獲獎導演 Spike Jonze 與 Halina Reijn 聯手執導的短片，不僅是 Demna 對 Gucci 美學的重新詮釋，更是一次對時裝敘事方式的顛覆 。（圖／品牌提供）