fb ig video search mobile ETtoday

米蘭時裝周／Karina帥氣西裝合體ENHYPEN 　Prada懸掛裙打破服裝結構新進化

>

記者鮑璿安／綜合報導

Prada日前在米蘭時裝周上發表創意總監Miuccia Prada 與 Raf Simons 的全新創作，以大膽的實驗精神，揭開 2026 春夏女裝系列「BODY OF COMPOSITION」的神秘面紗。秀場同樣星光熠熠，aespa 隊長 Karina 身穿黑色天鵝絨外套，搭配灰色長褲與尖頭高跟鞋，顛覆過往甜美形象，顯得率性許多，手拎 Prada 經典包款，以簡約卻高級的姿態詮釋品牌精神。而南韓男團 ENHYPEN 七位成員則以多元風格登場，從皮革套裝、長版大衣到毛領外套，各自展現獨特個性。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲秀場同樣星光熠熠，aespa 隊長 Karina 身穿黑色天鵝絨外套，搭配灰色長褲與尖頭高跟鞋，而南韓男團 ENHYPEN 七位成員則以多元風格登場 。（圖／品牌提供）

Prada的秀場設計往往藏入重要的訊息內容，此次以鮮明的橘色光澤地板為舞台，建構出開闊明亮的空間，為服裝的多元組合與新優雅鋪設了一個鮮活的背景。Prada 這一季以「剖析服裝」為主軸，品牌一貫擅長打破傳統服裝結構，不難發現極簡美學悄悄退場，取而代之的是更鮮明、更具張力的色彩。以鮮豔色調打造的 Polo衫單品，以及搶鏡的迷你短褲，種種休閒元素體現了本季對於Preppy Style貴族學院風的眷戀。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada 2026 春夏女裝系列 。（圖／品牌提供）

最受矚目的設計之一，莫過於被稱作「Frankenstein Skirt（科學怪人裙）」的拼接式單品，毫無疑問是只有 Prada 才能玩得出來的優雅輪廓，多層次、看似雜亂卻充滿藝術感，裙襬呈現一種被翻起不規則的狀態，實則精準呈現出褶皺廓形，拼接了荷葉邊塔夫綢或是蕾絲材質，顯得更加多元立體。圍繞身體塑形而簡化的服裝結構，輕盈感環繞著身形流轉，模特兒身著輕盈洋裝，裙裝從肩部自然懸垂，營造出「不依附卻仍完整」的廓形，展現出一種不費力的優雅。而飾品則走向誇張與奢華，疊搭的緞面長手套帶來如調色盤般的輕盈碰撞，而誇張的彩色寶石墜耳環、鑲滿水晶的高跟鞋，都將取代以往低調的選擇，在穿搭之中佔有重要地位。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

以下看更多米蘭時裝周重點

本次米蘭時裝周的看點之一，便是Gucci 揭開新任創意總監 Demna 的首個系列序幕，他捨棄了傳統實體秀的發表模式，改以短片《The Tiger》開啟品牌新篇章，即便是這樣，整體的關注度仍相當高，從服裝到陣容卡司都拉到最頂。選址於義大利證券交易所Palazzo Mezzanotte打造猶如電影首映會的現場，也藉此帶出品牌經典符碼，只能說還是Demna會玩。

▲▼ ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲這部由奧斯卡獲獎導演 Spike Jonze 與 Halina Reijn 聯手執導的短片，不僅是 Demna 對 Gucci 美學的重新詮釋，更是一次對時裝敘事方式的顛覆 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, Prada, 2026春夏, 米蘭時裝周, 設計

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

營養師：補充4大生髮關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌

營養師：補充4大生髮關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌

看似高冷私下卻默默付出的深情星座Top 3 ！第一名愛起來專一到極致 提分手後最容易後悔的星座Top 3！第一名絕情又多情　獨自念念不忘 從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交 周杰倫聯手帝舵表設計月相錶　定價不到9萬極具競爭力 5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難 心狠手辣做事不留情面三大星座！TOP 1用報復心態發狠　讓人沒有轉圜餘地 許光漢新身分帥照公開！拿下Canada Goose品牌大使成為亞洲第一人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面