心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

▲▼心機最重星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲有些星座喜歡用迂迴方式解決問題。（翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

十二星座總有人被認為「心機比較重」，特別是擅長隱藏情緒的人，他們不一定是壞，而是習慣用心思保護自己，甚至在必要時選擇以「迂迴」的方式達成目標。盤點心機最重星座前三名，看看有誰上榜了！

#第一名 天蠍座

天蠍的心機幾乎是眾所皆知。他們的直覺敏銳，能迅速捕捉對方的弱點，卻往往選擇不立即揭穿，而是默默記在心裡。若有人得罪天蠍，他們不會正面爆發，而是伺機而動，等時機成熟才出手。這種「隱忍加報復」的性格，讓天蠍看似沉默，實際上早已盤算好後招，他們覺得「不動聲色」比正面衝突更有效。

▲▼心機最重星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第二名 摩羯座

摩羯的心機不同於天蠍的情緒驅動，而是帶著理性與目標導向。他們往往很清楚自己想要什麼，善於隱藏真正的意圖，外表看似沉穩木訥，但內心在一層層布局。摩羯懂得利用規則、觀察人性，當環境需要時，他們會選擇「冷處理」或暗中拉攏資源，讓對手不知不覺中敗下陣來，摩羯的心機是策略型，強調長遠利益而非一時快意。

#第三名 雙子座

雙子因為善變和伶俐，常給人一種「不完全誠實」的感覺。他們懂得察言觀色，也能在不同場合切換角色，讓人難以真正看透。雙子若想達到目的，會選擇繞路、模糊焦點或以話術迴避，甚至在背後傳遞資訊，讓局勢朝著自己有利的方向發展。

星座, 心機, 排行榜, 揭密, 隱藏

