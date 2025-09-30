愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

在職場、友情或感情中，總有人習慣將他人的一舉一動放大，再添油加醋傳到第三方，這類「愛打小報告」的行為，常讓人感到困擾。從星座角度來看，有些星座天生敏銳又喜歡把事情說出去，或是為了維護自身利益而選擇「先發制人」，以下就來揭曉TOP 3排行榜。

TOP 3：雙子座



雙子座觀察力強，加上嘴巴停不下來，往往看到什麼都想和別人分享，他們不見得有惡意，但因為表達欲太強，常在不知不覺中把同事或朋友的狀況講出去，久而久之，就容易給人一種「喜歡打小報告」的印象。

TOP 2：處女座



處女座對細節要求嚴格，對於規矩和秩序更是看得很重，當他們發現有人偷懶、犯錯或不按規則來，往往會忍不住「反應」給上層或有關人員，對處女座來說，這是一種「維護正義」的表現，但在別人眼裡卻常被解讀成愛打小報告。

TOP 1：天蠍座



天蠍座行事深沉，對自身利益的保護意識最強，一旦覺得有人威脅到自己，或是暗中與自己競爭，他們就會選擇果斷出手，將對方的問題曝光，甚至放大檢視，天蠍座打小報告的行為帶有策略性，並非單純愛說，而是帶有「目的性」，因此常被認為是最高段數、最致命的雙面人。