2025 Olive Young必買髮品清單！10款韓妞愛用同款推薦

精選Olive Young熱賣榜上的10款韓妞愛用護髮品，從沙龍級修護、強化頭皮防脫，到日常髮油、急救型安瓶，不管是髮質崩壞需要大修、還是平常就有持續護髮的習慣，這篇必買清單都能幫你快速找到對的髮品！

韓國的Olive Young 不只彩妝厲害，護髮區也有超多韓妞推薦的排行榜商品！《美麗佳人》根據Olive Young排行、韓國人氣商品精選出熱賣的10款護髮愛用品，無論你是漂過頭髮的受損組、想讓頭皮大口呼吸的油頭人，還是正在尋找一瓶高效不黏膩的髮油，通通一網打盡，等你一起去韓國掃貨。

1、UNOVE 深層損傷修復洗髮精



這款洗髮精是許多受損髮人的愛用救命品，裡面有添加蛋白質還有神經醯胺，可以在清潔的同時幫髮絲補充養分！泡沫綿密，帶點淡淡香氣，很適合需要高效修護的人日常使用。

▲UNOVE 深層損傷修復洗髮精，500g，NT$1,076。

2、UNOVE 深層損傷護理 EX

同樣來自UNOVE，這瓶跟洗髮精是最佳拍檔，這款護理EX就像是濃縮版的護髮膜，產品含有高濃度水解蛋白和植物油，質地滑順不厚重，抹上去能感受到毛躁被壓下來的那種平順感～每週搭配個2～3次，效果會更明顯。

▲UNOVE 深層損傷護理 EX，320ml，NT$1,304。

3、Longtake 檀香強效護髮油

Longtake這瓶護髮油不只修護力好，它的香味也是靈魂重點！以溫潤檀香為基調，質地不油膩、乾髮濕髮都能用，擦完不只髮尾柔順，還會留下淡淡木質香氣，約會前的小心機就靠它。

▲Longtake 檀香強效護髮油，40ml，NT$750。

4、Longtake 洗髮精

同樣來自Longtake，這款洗髮精講求溫和潔淨、日常舒適，洗起來清爽無負擔，敏感頭皮或講求純粹保養的人這款絕對會是你的菜！搭配他們家的護髮油更能感受到質感升級。

▲Longtake 洗髮精，300ml，NT$750。

5、LABO-H 頭皮強化洗髮精

韓系強化頭皮洗髮精代表！這款添加了咖啡因、生物素和鋅等能量成分，洗起來有一點微涼感，很像在幫頭皮按摩。長期使用可以幫助強化頭皮、髮根，推薦給細軟髮的人。

▲LABO-H 防脫髮洗髮精 頭皮強化，750ml，NT$1,109。

6、Seapuri Dr. 33 護髮安瓶

小小一瓶不過功效很夠！這款護髮安瓶是專門為受損嚴重的髮絲設計，33種胺基酸加上高滲透蛋白質，用完有種幫頭髮敷面膜的感覺，而且這款安瓶是免沖洗的設計非常方便。

▲Seapuri Dr. 33 護髮安瓶，20ml，NT$783。

7、growus 傷害療法免沖洗護理

已經蟬聯兩年前五名的排行榜，這瓶是懶人也能養髮的秘密武器，免沖洗、噴一噴就能幫助修護受損髮質。質地輕盈、吸收快，裡頭添加海洋複合物還有蛋白質成分，適合染燙後滋補用，也可以當早上出門前的潤絲補水噴霧。

▲growus 傷害療法免沖洗護理，EX 250ml，NT$1,435。

8、Mise-en-scene 原廠精華護髮素

韓國開架護髮必收款！這瓶價格親民、效果不輸沙龍護髮，裡面有摩洛哥堅果油和角蛋白，日常使用就能讓髮絲更滑順柔軟。香味淡雅不膩人，也是近期韓妞很喜歡的一款護髮品。

▲Mise-en-scene 原廠精華護髮素，530ml。NT$395。

9、HAIR+ 蛋白護髮素

主打高效補蛋白，這款護髮素對於常常吹整、染燙的人很有幫助，抹上後停留幾分鐘就能感受到髮絲變得比較不毛躁，持續用髮質會慢慢回彈。

▲HAIR+ 蛋白護髮素，500ml，NT$490。

10、Dr.G Doopi Lab 冷鹽去屑洗髮精



如果夏天想洗清涼款洗髮精的話非推薦這瓶，裡面添加濟州海鹽和薄荷提取物，洗頭會有清涼的感覺，還能幫助去屑、控油、舒緩頭皮不適，如果你的頭皮容易乾癢或容易悶熱一定要試試！

▲Dr.G Doopi Lab 冷鹽去屑洗髮精，500g，NT$750。

