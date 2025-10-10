fb ig video search mobile ETtoday

2025秋冬換季必買Top 5單品！Karina低腰喇叭褲人手一件、格紋依舊是大勢

Text／Marie Claire美麗佳人

秋冬即將到來，聰明的購物戰士已經在精準下單的路上了，一起來看看大家都在搜尋欄輸入了哪些關鍵字吧！

2025年即將進入尾聲，也代表著秋冬即將到來，不少人已經開始物色入秋的時尚單品，準備幫衣櫃除舊換新，而時尚平台Lyst近日公布了「換季必買單品」清單，從中不難發現時尚趨勢越來越朝著精準購物以及追求高質感、耐用的單品為主，以下編輯精選出5樣必買單品，一起筆記下來！

2025秋冬「換季必買5單品」

喇叭牛仔褲

俗話說：「時尚是個輪迴。」而低腰喇叭褲熱潮正在席捲整個時尚圈，沒有高腰的拘謹和太寬鬆的褲型，喇叭褲給人一種性感又成熟的氛圍，在視覺上更是有延長腿部線條的效果，不論是搭配平底鞋或是肩頭跟鞋都能顯得魅力十足，從水洗丹寧色再到原色丹寧，今年秋冬沒有一件喇叭褲在衣櫃可說不過去。

格紋單品

有沒有發現，不少知性女星都喜歡將格紋襯衫作為日常私服的首選，無疑是因為格紋單品本身就是有耐看又低調的特性，能夠給人一種有內涵卻不張揚的感覺。可以根據自身穿搭風格選擇格紋單品，如孫藝真的同色系穿法、秀智的少女感演繹或是IU清新又隨興的罩在白T外，格紋圖案的魅力不僅有著秋冬即將到來的儀式感，更是氛圍十足。

質感極簡包

買的好不如買的巧，時尚圈近期颳起了一股極簡風，從服裝到鞋包配件，簡約又有質感的單品才是真正令人嚮往。而深受BLACKPINK成員Rosé喜愛的THE ROW大包正是其一，簡約的包身能夠默默增添精緻感，喜歡秋冬氣息更濃的妳可以選擇麂皮或是絨面材質，讓整體氛圍感更強烈。

冰藍色單品

除了大地色系之外，許多人開始試著將「冰藍色單品」納入採購清單中，中性且帶有個性是它的帶給人的感受，不論是搭配休閒的牛仔短褲，或是正式的白色西裝褲都不失精緻感，且冰藍色高級的色調也很襯膚色，是一樣進可攻、退可守的單品。

皮革中筒靴

秋冬正是靴子大顯身手的季節，而根據調查顯示今年消費者更傾向一穿上就能夠看起來「時髦卻不費力」的款式，皮革中筒靴正大大滿足了這個需求，可以和長裙搭配露出個性的設計，也能完美藏在牛仔褲之下露出剛好的楦頭，不用過多的五金點綴，讓整體造型看起來恰到好處。

