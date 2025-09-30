彩妝教主PONY來台分享彩妝心法　愛用清單一次公開

▲南韓彩妝教主PONY來台參加一日店長活動。

記者曾怡嘉／台北報導

南韓彩妝教主PONY日前親臨UNIKCY DREAM PLAZA門市擔任一日店長，PONY久違來台，粉絲為一睹風采早擠滿現場，她也不藏私分享妝容心法，此外更推薦自己愛用彩妝清單，讓大家能跟著女神畫好美麗妝容不踩雷！

▲PONY幫幸運粉絲上妝。

活動現場除了PONY位幸運粉絲示範彩妝，店內更特別設置「PONY SELECT」展示區。由PONY親自挑選的愛用清單一次公開，讓粉絲能夠同步入手彩妝大神的同款。

#妝前打底

在妝前打底方面，PONY推薦「唯有機法國絲絨玫瑰時光活膚精華」，以天然植萃成分溫和修護肌膚，搭配「潔美淨玻尿酸無限乳霜」使用，質地清爽卻具備高效保濕力，是她日常妝前的愛用組合。

#底妝

PONY推薦「蘭蔻零粉感超持久粉底液」，以輕盈服貼與高遮瑕力著稱，是打造自然霧光妝感的首選。PONY也分享她習慣使用沾濕的粉撲輕拍上妝，讓妝效更服貼、質感更升級。

#定妝

定妝則偏愛「INNISFREE無油無慮礦物控油蜜粉」，這款長紅熱銷的寶藏好物不僅不厚重，還能為妝容增添柔霧效果，深受她喜愛。

#頰彩

頰彩推薦近期韓國大熱的液態腮紅「Dear Dahlia迷你版花瓣液體腮紅」，粉嫩調色搭配手指粉撲輕拍上妝，不僅不破壞底妝，還能輕鬆打造澎潤好氣色。

#唇彩

唇彩則推薦「LANEIGE甜甜圈澎潤水唇釉」，水潤光澤與甜美色調為整體妝容畫下完美句點，其中「肉桂糖霜」色號更是她親自推薦的溫柔代表色。