fb ig video search mobile ETtoday

遠百周年慶多重回饋吸客　大葉高島屋最高32%回饋

>

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶正式進入旺季，遠東百貨與大葉高島屋相繼祭出回饋方案搶攻消費力。遠百自台中店起跑，祭出豐富優惠業績比去年同期成長7%至8％，各地分店也將於 10 月中至 11 月陸續展開，主打化妝品、服飾、精品及家電等品類優惠，並推出更多信用卡加碼；大葉高島屋則自 10／2 至 10／21 舉辦周年慶，首五日針對卡友推出最高達 32% 回饋，並搭配滿額贈禮與多元會員活動。

▲遠百、大葉高島屋周年慶。（圖／各業者）

遠東百貨周年慶正式開跑，各地分店將自 10 月中旬陸續登場。信義 A13、板橋、新竹大遠百 10／16 至 11／4 舉行，桃園與花蓮 10／23 至 11／11 登場，嘉義、台南、高雄則在 10／30 至 11／18 接棒，竹北與板橋中山 11／13 起展開，活動檔期至 11 月底、12 月初。

▲遠百、大葉高島屋周年慶。（圖／各業者）

▲全台獨家板橋大遠百Lancôme超極限明星必備組，價值11,962元、推薦價6,435元，持遠東APP加贈超極限肌因撫紋眼霜3ml。（圖／遠百提供）

今年主打「滿千送百」回饋，化妝品與內睡衣單筆滿 2,000 元送 200 元，百貨服飾累計滿 5,000 元送 500 元，累計滿 5 萬元再加送 600 元；精品在前 12 日單筆滿 1 萬元送 1,000 元，大家電單筆滿 1 萬元同樣送 1,000 元，保健器材則是單筆滿 5,000 元送 500 元。

▲遠百、大葉高島屋周年慶。（圖／各業者）

▲板橋大遠百OMEGA全台獨家碟飛系列Ladymatic系列34毫米腕表，推薦價897,000元。（圖／遠百提供）

此外遠百與 13 間銀行合作信用卡加碼，全館單筆 6,000 元分 6 期可獲 200 元回饋，單筆 1 萬元分 6 期送 400 元；若於 12 大指定銀行刷卡購買數位 3C（含 Apple），單筆 1 萬元分 6 期再加送 500 元。HAPPY GO 卡友還可扣點數換紅利券，200 點可兌 100 元、500 點兌 250 元，點數愈多換愈多。

各館也規劃滿額贈，像是服飾部門單筆滿 1 萬元可換摺疊購物車，全館滿 2,000 元可獲環保手提杯。信義 A13引進 Karl Lagerfeld、CAFUNÉ 等獨家品牌，板橋店則迎來 Vivienne Westwood 新櫃開幕，搭配限定活動吸引年輕客群。

▲遠百、大葉高島屋周年慶。（圖／各業者）

▲遠東百貨徐雪芳總經理（左三）與遠東百貨團隊為板橋大遠百周年慶加油打氣。（圖／遠百提供）

遠百總經理徐雪芳表示，全民普發1萬元可提高民眾消費意願，今年周慶態度還是要樂觀進取，對團隊有信心。

▲遠百、大葉高島屋周年慶。（圖／各業者）

天母大葉高島屋周慶也將於10／2開跑，首五日針對聯名卡與 APP 雙重身份卡友，單筆滿 6,000 元即可獲得總值 1,500 元購物券，加計點數回饋達 32%。全館滿 3,800 元贈 400 元點數，家電滿 8,000 元同樣送 400 元點數，還能參加抽獎，有機會獲得 45,000 元環遊購物金。高消費族群則可享瑞士銀行黃金幻彩金條贈禮，單日滿 18 萬元起可獲得 1 克至 10 克不等的黃金。

▲遠百、大葉高島屋周年慶。（圖／各業者）

▲遠百、大葉高島屋周年慶。（圖／各業者）

大葉高島屋近期導入 AI 智能服務與「梧美會所」體驗中心，強調可依據會員需求，整合旅遊、夏令營、親子俱樂部等多元服務。業者表示，今年聚焦在「服務型商品」的導入，以及家電業種的集中化布局，MUJI擴大營業面積，並同步調整女裝樓層，引進餐飲品牌「海岸線」、「一風堂」、「菜な」以及日本連鎖居酒屋「鳥貴族」，今年度改裝與新櫃品牌數接近70家，改裝後商場品牌總數維持約300家。

關鍵字：

遠東百貨, 周年慶, 滿千送百, 信用卡加碼, 信義A13, 板橋大遠百, 新竹大遠百, 桃園大遠百, 台南大遠百, 高雄大遠百, 精品優惠, 家電回饋, HAPPY GO點數, 滿額贈, 百貨檔期, 大葉高島屋, 周年慶回饋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

不愛社交喜歡獨處的三大星座！TOP 1天生的獨行俠　自己深層充電更放鬆

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」

星巴克今起連2天「大杯以上買一送一」　85度C明「咖啡第二杯半價」

最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方 把人生用在自己身上　5個習慣讓你更有效利用時間 白髮狂冒？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包 5個跡象代表你變成熟了　「對別人說不」其實很困難 大秀直播／Lisa、Felix飛巴黎背同款LV包　9/30晚上6點半一起看秀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面