遠百周年慶多重回饋吸客　大葉高島屋最高32%回饋

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶正式進入旺季，遠東百貨與大葉高島屋相繼祭出回饋方案搶攻消費力。遠百自台中店起跑，祭出豐富優惠業績比去年同期成長7%至8％，各地分店也將於 10 月中至 11 月陸續展開，主打化妝品、服飾、精品及家電等品類優惠，並推出更多信用卡加碼；大葉高島屋則自 10／2 至 10／21 舉辦周年慶，首五日針對卡友推出最高達 32% 回饋，並搭配滿額贈禮與多元會員活動。

遠東百貨周年慶正式開跑，各地分店將自 10 月中旬陸續登場。信義 A13、板橋、新竹大遠百 10／16 至 11／4 舉行，桃園與花蓮 10／23 至 11／11 登場，嘉義、台南、高雄則在 10／30 至 11／18 接棒，竹北與板橋中山 11／13 起展開，活動檔期至 11 月底、12 月初。

▲全台獨家板橋大遠百Lancôme超極限明星必備組，價值11,962元、推薦價6,435元，持遠東APP加贈超極限肌因撫紋眼霜3ml。（圖／遠百提供）

今年主打「滿千送百」回饋，化妝品與內睡衣單筆滿 2,000 元送 200 元，百貨服飾累計滿 5,000 元送 500 元，累計滿 5 萬元再加送 600 元；精品在前 12 日單筆滿 1 萬元送 1,000 元，大家電單筆滿 1 萬元同樣送 1,000 元，保健器材則是單筆滿 5,000 元送 500 元。

▲板橋大遠百OMEGA全台獨家碟飛系列Ladymatic系列34毫米腕表，推薦價897,000元。（圖／遠百提供）

此外遠百與 13 間銀行合作信用卡加碼，全館單筆 6,000 元分 6 期可獲 200 元回饋，單筆 1 萬元分 6 期送 400 元；若於 12 大指定銀行刷卡購買數位 3C（含 Apple），單筆 1 萬元分 6 期再加送 500 元。HAPPY GO 卡友還可扣點數換紅利券，200 點可兌 100 元、500 點兌 250 元，點數愈多換愈多。

各館也規劃滿額贈，像是服飾部門單筆滿 1 萬元可換摺疊購物車，全館滿 2,000 元可獲環保手提杯。信義 A13引進 Karl Lagerfeld、CAFUNÉ 等獨家品牌，板橋店則迎來 Vivienne Westwood 新櫃開幕，搭配限定活動吸引年輕客群。

▲遠東百貨徐雪芳總經理（左三）與遠東百貨團隊為板橋大遠百周年慶加油打氣。（圖／遠百提供）

遠百總經理徐雪芳表示，全民普發1萬元可提高民眾消費意願，今年周慶態度還是要樂觀進取，對團隊有信心。

天母大葉高島屋周慶也將於10／2開跑，首五日針對聯名卡與 APP 雙重身份卡友，單筆滿 6,000 元即可獲得總值 1,500 元購物券，加計點數回饋達 32%。全館滿 3,800 元贈 400 元點數，家電滿 8,000 元同樣送 400 元點數，還能參加抽獎，有機會獲得 45,000 元環遊購物金。高消費族群則可享瑞士銀行黃金幻彩金條贈禮，單日滿 18 萬元起可獲得 1 克至 10 克不等的黃金。

大葉高島屋近期導入 AI 智能服務與「梧美會所」體驗中心，強調可依據會員需求，整合旅遊、夏令營、親子俱樂部等多元服務。業者表示，今年聚焦在「服務型商品」的導入，以及家電業種的集中化布局，MUJI擴大營業面積，並同步調整女裝樓層，引進餐飲品牌「海岸線」、「一風堂」、「菜な」以及日本連鎖居酒屋「鳥貴族」，今年度改裝與新櫃品牌數接近70家，改裝後商場品牌總數維持約300家。