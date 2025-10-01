三麗鷗快閃店萌翻中和環球　打卡牆拍好拍滿

記者蔡惠如／綜合報導

三麗鷗粉絲注意！《三麗鷗大明星》快閃店 10／1 起甜萌進駐新北中和環球 2 樓，展期一路到 11／30。這次 Hello Kitty、大耳狗喜拿和酷企鵝一次到齊，打造四大夢幻打卡區，不管是星空牆下角色依偎入睡，還是雪花片片的冬日萌小隊，都能讓你拍出一整卷相機底片。

▲三麗鷗10月在中和環球開設快閃店。（圖／業者提供）

走進快閃店，四大打卡點一路展開，先有「萌力三重奏」巨型立牌迎賓，接著「魔法旋轉柱」把角色放進許願瓶，Kitty 和喜拿不停對你眨眼，怎麼拍都可愛。再往內走，是「瓶中精靈區」與「冬日萌小隊」，角色戴上手套在雪花牆前賣萌揮手，讓人忍不住一次合照打包。

除了場景，超過百款新周邊同樣讓人淪陷。秋冬必備的「毛毯」和「抱枕」給你最暖的陪伴，酷企鵝、小白狗和 Kitty 直接陪你窩沙發。實用小物方面，會閃閃發亮的「流沙杯墊」、一物兩用的「小夜燈旅充」、500ml「冷水瓶」，甚至「AirPods 保護套」都能讓角色元素跟著你走。愛收納的粉絲也有「飾品盒」、「梳子」和「鏡梳組」，滿足日常需求。

想要穿搭收藏，角色大學T 和 T 恤一次推出多款設計，把萌力穿上身，還有鑰匙圈、零錢包、壓克力吊飾、玩偶吊飾等隨身配件，每一樣都主打「看到就會笑」。

《三麗鷗大明星》快閃店展期自 10／1 至 11／30，地點在新北市中和環球 2 樓，平日 11:30 至 20:00，週末與例假日提早 10:30 開門。想拍照、想買周邊、想感受三麗鷗滿滿療癒氛圍就來這。

除了療癒系三麗鷗之外，《藍色監獄》快閃店也將從10／3至11／23在東區地下街第二廣場登場，現場設置八大打卡點，包括門口超有氣勢的「藍色監獄主視覺」，還有把球框搬到現場的「射門區」，以及潔世一與糸師凜並肩現身的「雙星對決區」。

現場推出超過百款全新周邊商品，包括大肩背袋、T恤、綁帶包等配件之外，還有造型夾、長方抱枕、劇照徽章、大立牌都可以一次蒐集。