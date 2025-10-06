fb ig video search mobile ETtoday

扁平足、寬腳板球鞋怎麼買？6大挑選技巧　加碼好看「暴走鞋」推薦

文／美人圈

久站或長時間走路，對扁平足、寬腳板的朋友來說常常是場考驗，選鞋更是要特別講究！不只一般人有這樣的困擾，i-dle成員舒華日前現身記者會也自曝自己是扁平足，從小到大要找到一雙真正舒適又好穿的鞋並不容易。其實只要掌握選鞋關鍵，就能減輕足部壓力、走再久都不怕累。本篇就帶你了解扁平足挑鞋技巧，並精選出幾款適合久站耐走的鞋款推薦，幫助你找到專屬的舒適解方！

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲適合久站耐走的鞋款推薦。（圖／品牌提供）

扁平足、寬腳板如何挑選球鞋？

1. 選擇有足弓支撐的鞋款

扁平足的腳型足弓偏低或幾乎沒有，因此鞋墊一定要有足弓支撐，幫助分散足部壓力，避免長時間行走或運動時出現疼痛或疲勞感。

2. 穩定性中底結構

挑選鞋底偏硬或有穩定支撐結構的款式，像是運動鞋可選擇控制型跑鞋（motion control shoes） 或穩定型跑鞋（stability shoes），幫助改善過度內旋問題。

3. 適當的避震與緩衝

扁平足在運動或行走時腳掌承受壓力較大，選鞋時建議鞋底有良好緩震科技，能吸收衝擊、減少關節負擔。

4. 硬挺的後跟設計

選擇鞋後跟包覆性高、硬挺支撐的鞋款，可以讓腳在行走或運動中維持穩定，避免腳踝不必要的翻轉。

5. 試穿檢查舒適度

穿上鞋後走一走，感受足弓是否有被支撐。腳掌不應有擠壓或壓迫感、且長時間穿著不會引起腳底或腳踝不適。

6. 可搭配矯正鞋墊

若找不到完全符合需求的鞋款，可以另外訂製或選購足弓矯正鞋墊，放進鞋內就能提升穩定度與舒適感。

2025 好看「暴走鞋」7款推薦

SKECHERS 復古德訓鞋 HOTSHOT（舒華同款）

舒華上腳率No.1的SKECHERS球鞋就是這雙復古德訓鞋HOTSHOT，低幫運動鞋採用耐用皮面鞋面和麂皮T字鞋頭，搭配撞色的「S」側標LOGO，並配備加強透氣型記憶泡棉鞋墊，提供卓越的舒適穿著體驗。 鞋後跟免動手的輕易穿脫設計更是讓你不用彎腰、不用蹲下，站著就能輕鬆入腳穿上鞋，寬鞋楦久穿也舒適，是一雙兼顧性能和高顏值的美鞋。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲SKECHERS 復古德訓鞋 HOTSHOT，NT$2,990。（圖／SKECHERS）

SKECHERS UNO RYZE（舒華同款）

主打未來感的SKECHERS UNO RYZE以Y3K金屬色彩為視覺焦點，不僅能打造街頭潮流風格，也能與蕾絲罩裙等女性單品混搭出衝突美感，呈現前衛且個性十足的造型！記憶型泡棉鞋墊讓你走的每一步就像踩在枕頭上一樣舒服並隨時保持乾爽透氣，同時高底台設計還可以大大修飾腿部線條，小隻女直接實現無痛增高，擁有舒華同款美腿。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲SKECHERS UNO RYZE，NT$3,690。（圖／SKECHERS）

SKECHERS D'LUX PRO （舒華同款）

扁平足首推入手SKECHERS D'LUX PRO系列！柔軟厚底設計加上融合加強透氣記憶型泡棉鞋墊，走起路來輕盈又有回彈力，長時間穿也不累腳；鞋底搭載Goodyear®橡膠大底，抓地力和耐磨度都很出色。 鞋頭加寬設計，讓前腳掌擁有更多空間伸展，適合亞洲人版型，舒適性再提升。 粉嫩色調搭配流暢線條，隨便搭牛仔褲或運動裙都能駕馭，難怪成為今年最火的百搭鞋款。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲SKECHERS D'LUX PRO，NT$3,390 。（圖／SKECHERS）

HOKA Mach X 3 推進板訓練鞋

如果你正在找一雙兼具舒適與推進力的久站耐走鞋，HOKA全新Mach X 3推進板訓練鞋絕對值得入手！它採用雙層泡棉中底與翼狀Pebax®推進板設計，腳感彈韌流暢，不僅能在長時間走動時提供穩定支撐，還能在跑步或快走時給你輕盈推進力。鞋面包覆舒適，後跟加強泡棉設計，久穿也不易疲勞，無論日常通勤、長時間站立，還是進階訓練都非常合適。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲HOKA Mach X 3 推進板訓練鞋，NT$6,480。（圖／HOKA）

Onitsuka Tiger鬼塚虎 TIGRUN 鞋 （Momo 同款）

TWICE Momo上腳後話題直線狂飆的Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGRUN鞋也是必收！以復古跑鞋為靈感，搭載輕盈雙層中底與抗扭支撐結構，能有效分散腳步壓力，讓雙腳在長時間站立或行走時依然保持穩定不疲累；同時鞋底虎爪紋設計提供良好抓地力，搭配貼合舒適的鞋面，不僅外型時尚有型，更是一雙兼具久站耐走與日常穿搭的高機能鞋款。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Onitsuka Tiger鬼塚虎 TIGRUN 鞋，NT$7,880。（圖／Onitsuka Tiger鬼塚虎）

ASICS GEL-1130

ASICS GEL-1130靈感承襲自2008年傳奇跑鞋GEL-KAYANO 14，搭載招牌GEL緩震科技與EVA中底，能有效吸收衝擊、減輕腳部壓力，讓雙腳在長時間走動或站立時保持舒適；同時配合TRUSSTIC抗扭系統，提供良好穩定性與支撐。鞋面以透氣網布結合合成皮革，兼顧透氣與包覆，不易因久穿產生悶熱不適。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲ASICS GEL-1130，NT$3,580。（圖／ASICS）

New Balance 2010 （IU 同款）

New Balance 2010以2000年代復古跑鞋為靈感，融合2002R、1906R與860v2等經典元素，鞋面採異材質拼接設計搭配復古奶油色中底，細節層次感十足。中底結構延續品牌招牌的緩震與穩定系統，能有效分散壓力、減輕腳部疲勞，長時間站立或出國暴走也能保持舒適腳感。微微厚底設計不僅修飾腿型，視覺上更顯纖細比例，難怪連IU都搶先上腳，被網友封為兼具久站耐走與時尚顯瘦的「細腿神鞋」。

▲球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲New Balance 2010，NT$4,880。（圖／New Balance）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

