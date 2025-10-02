fb ig video search mobile ETtoday

三星AI冰箱可「提醒食材快到期」　送價值5萬元電子衣櫥

>

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

看好智慧家電市場，三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。主打搭載 9 吋觸控螢幕與 Bixby 語音助理，能透過內建鏡頭自動辨識食材種類，並串聯手機應用程式隨時查看冰箱庫存，甚至在食材到期前發出提醒，協助使用者更有效率地管理食物。

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱內建 AI Hybrid 複合式冷卻系統，搭配智慧變頻壓縮機、不鏽鋼鎖冷技術，能維持冰箱內溫度穩定，延長保鮮時間，並根據使用習慣啟動 AI 節能模式，最高可再減少 10% 能耗。機體也配備三種獨立保鮮模式，適用於蔬果、肉品與飲料，並設有 UV 除臭濾網，降低異味。

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

機身外 9 吋觸控螢幕可顯示食材清單、行事曆與天氣，還能同步播放音樂、搜尋食譜或將手機畫面鏡射到冰箱螢幕，讓廚房空間成為家庭資訊與娛樂中心。語音助理則提供免手操作的便利，例如搬運食材時只需聲控即可開門。

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

採用窄邊框與內嵌式設計，僅需極少預留空間即可與櫃體無縫搭配，內部則具備 631 公升大容量與自動製冰功能，不需外接水線即可使用，售價 149,900 元，即日起於三星商城及指定通路上市。為慶祝新品登場與周年慶，12／31 前購買並回函登錄，可獲贈價值 54,900 元的 Bespoke AI 三件式智慧電子衣櫥。

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

今年 6 月 LG 電子在台推出全新窄版設計的 InstaView 敲敲看變頻雙門冰箱，其設計寬度僅 60 公分，主打小坪數住宅也能享有品牌經典敲敲看冰箱，只要輕敲2下冰箱門，即會開啟內部照明，讓使用者不開門就能看見冰箱內置物品，為空間有限的消費者提供更多新選擇，售價38,900元。

▲LG敲敲看窄版冰箱，寬度僅60公分。（圖／品牌提供）

▲LG敲敲看窄版冰箱，寬度僅60公分。（圖／品牌提供）

LG InstaView 系列冰箱以「敲敲門就能看見冰箱內部」的特色設計聞名，此次新推出的雙門窄版款，具備 332 公升容量與雲朵白配色，延續現代簡約風格。透過輕敲兩下冰箱門，即可查看內部食材狀況，有效減少冷流流失與電力消耗。 

▲LG敲敲看窄版冰箱，寬度僅60公分。（圖／品牌提供）

新機型也延伸搭載多項實用功能，包括「FRESH Converter隨選保鮮室」可根據不同食材類型，自行調整至肉品、魚類或蔬菜所需的保鮮溫度，簡化操作同時延長新鮮時間。為應對日常使用上的便利性，新品內建自動製冰器，僅需注水即可產出冰塊，無需額外接水管或手動製冰。

▲LG敲敲看窄版冰箱，寬度僅60公分。（圖／品牌提供）

產品也內建「整理模式」，針對冰箱長時間開門整理時的使用情境，啟動後可暫時關閉警示聲與製冷功能 15 分鐘，避免清潔冰箱的過程中，不斷響起提示音。

關鍵字：

智慧家電, 三星, 冰箱, AI, 保鮮, LG

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

獅子才排第2！「耳朵超硬」講不聽星座Top 3　冠軍容易錯失良機

戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去

戀愛最缺乏安全感的星座Top 3！第一名超容易多想　愛得深卻怕失去

每天都好累？營養師提醒「4類食物」少吃　血糖升降過快易疲憊

每天都好累？營養師提醒「4類食物」少吃　血糖升降過快易疲憊

35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 淺眠睡不好？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮 孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心 愛打小報告三大星座！TOP 1威脅到自己　就先發制人毀掉對方 心機最重星座Top 3公開！　雙子懂得察言觀色　內心無法輕易看透 最不尊重別人的三大星座！TOP 1總覺得自己才對　完全不理會其他意見 8款層次剪染髮顏色推薦！摩卡可可棕、暖陽棕像打上高光　顯白又高級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面