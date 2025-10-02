三星AI冰箱可「提醒食材快到期」　送價值5萬元電子衣櫥

▲三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

看好智慧家電市場，三星在台推出全新 Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱。主打搭載 9 吋觸控螢幕與 Bixby 語音助理，能透過內建鏡頭自動辨識食材種類，並串聯手機應用程式隨時查看冰箱庫存，甚至在食材到期前發出提醒，協助使用者更有效率地管理食物。

Bespoke AI Hybrid 四門旗艦冰箱內建 AI Hybrid 複合式冷卻系統，搭配智慧變頻壓縮機、不鏽鋼鎖冷技術，能維持冰箱內溫度穩定，延長保鮮時間，並根據使用習慣啟動 AI 節能模式，最高可再減少 10% 能耗。機體也配備三種獨立保鮮模式，適用於蔬果、肉品與飲料，並設有 UV 除臭濾網，降低異味。

機身外 9 吋觸控螢幕可顯示食材清單、行事曆與天氣，還能同步播放音樂、搜尋食譜或將手機畫面鏡射到冰箱螢幕，讓廚房空間成為家庭資訊與娛樂中心。語音助理則提供免手操作的便利，例如搬運食材時只需聲控即可開門。

採用窄邊框與內嵌式設計，僅需極少預留空間即可與櫃體無縫搭配，內部則具備 631 公升大容量與自動製冰功能，不需外接水線即可使用，售價 149,900 元，即日起於三星商城及指定通路上市。為慶祝新品登場與周年慶，12／31 前購買並回函登錄，可獲贈價值 54,900 元的 Bespoke AI 三件式智慧電子衣櫥。

今年 6 月 LG 電子在台推出全新窄版設計的 InstaView 敲敲看變頻雙門冰箱，其設計寬度僅 60 公分，主打小坪數住宅也能享有品牌經典敲敲看冰箱，只要輕敲2下冰箱門，即會開啟內部照明，讓使用者不開門就能看見冰箱內置物品，為空間有限的消費者提供更多新選擇，售價38,900元。

▲LG敲敲看窄版冰箱，寬度僅60公分。（圖／品牌提供）

LG InstaView 系列冰箱以「敲敲門就能看見冰箱內部」的特色設計聞名，此次新推出的雙門窄版款，具備 332 公升容量與雲朵白配色，延續現代簡約風格。透過輕敲兩下冰箱門，即可查看內部食材狀況，有效減少冷流流失與電力消耗。





新機型也延伸搭載多項實用功能，包括「FRESH Converter隨選保鮮室」可根據不同食材類型，自行調整至肉品、魚類或蔬菜所需的保鮮溫度，簡化操作同時延長新鮮時間。為應對日常使用上的便利性，新品內建自動製冰器，僅需注水即可產出冰塊，無需額外接水管或手動製冰。

產品也內建「整理模式」，針對冰箱長時間開門整理時的使用情境，啟動後可暫時關閉警示聲與製冷功能 15 分鐘，避免清潔冰箱的過程中，不斷響起提示音。