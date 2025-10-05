CASETiFY推臺灣限定系列　玩諧音梗「很台灣」





▲配件品牌CASETiFY推臺灣限定系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

手機配件品牌 CASETiFY 近期在新竹遠東巨城開設第7間品牌概念店，並首度推出「臺灣系列」印花，以臺灣日常元素與幽默諧音設計為特色，將水果、紅白塑膠袋、窗花、紅龜粿等在地符號重新演繹為潮流圖案，延伸至手機殼、耳機保護殼、支架等多款配件。現已於全台七間門市獨家販售，10／13 起於官方網站開賣。

「臺灣系列」共推出八款設計，水果題材的「保證莓釋」、「莓大莓小」、「芭梨釋迦」與「水果王國」以市場外箱和紅白塑膠袋為靈感，將草莓、釋迦、芭樂、水梨等元素結合趣味諧音，創造貼近生活又帶點戲謔的風格。

「風和日曆」與「芯花怒放」則以新竹風城、竹科與客家花布融合，展現科技與傳統交織的在地特色；「阿嬤家的記憶」與「臺灣萬事興」則喚起窗花、藍白拖、紅龜粿等文化記憶，透過拼貼美學呈現懷舊氣息。

配合新門市開幕，10／12 前消費滿 3,500 元，可獲贈「2026 臺灣限定年曆」，購買任一款手機殼加購電子配件還能享有 5 折優惠。同時現場消費並成為官方網站會員、加入官方 LINE 帳號，即可獲得限量「臺灣系列貼紙包」。

新竹巨城門市以流線型漸層設計打造亮面空間，內部除展示「臺灣系列」外，還有 iPhone 17 系列專屬新款殼，以及吉伊卡哇、蠟筆小新等人氣聯名設計。同步展出的 CASETiFY Travel 行李箱系列。

▲IKEA推出在地風格餐點，焦糖洋蔥戰斧豬排售價399元。（圖／業者提供）

IKEA 自 10／1 起在全台門市餐廳與美食小站推出「在地餐桌」系列新菜色，將嘉義蓮藕、屏東鹹鴨蛋等在地食材入菜，推出多款台味料理。為了吸引消費者嚐鮮，IKEA 也同步祭出卡友專屬「點食成金」活動，自 10／2 至 10／22 期間，單筆餐飲消費滿 200 元即可獲得「200 元家具家飾滿額抵用券」，可於購物滿 1,000 元時折抵使用，每筆消費限領一次。

▲金沙蝦炒飯售價239元；無骨排骨酥售價65元。

新餐點主打在地風，包括「焦糖洋蔥戰斧豬排」搭配嘉義炸蓮藕片與焦糖洋蔥醬，帶出肉質與蔬菜的多重口感；「金沙蝦炒飯」則將屏東鹹鴨蛋製成金沙醬，搭配藍鑽蝦與蔬菜，粒粒分明鹹香下飯。另有「和風蓮藕水煮蛋沙拉」與「無骨排骨酥」，前者以非籠飼雞蛋與蓮藕片為基底，後者外酥內嫩，適合家庭共享。