fb ig video search mobile ETtoday

CASETiFY推臺灣限定系列　玩諧音梗「很台灣」

>

▲配件品牌CASETiFY推臺灣限定系列。（圖／品牌提供）

▲配件品牌CASETiFY推臺灣限定系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

手機配件品牌 CASETiFY 近期在新竹遠東巨城開設第7間品牌概念店，並首度推出「臺灣系列」印花，以臺灣日常元素與幽默諧音設計為特色，將水果、紅白塑膠袋、窗花、紅龜粿等在地符號重新演繹為潮流圖案，延伸至手機殼、耳機保護殼、支架等多款配件。現已於全台七間門市獨家販售，10／13 起於官方網站開賣。

▲配件品牌CASETiFY推臺灣限定系列。（圖／品牌提供）

「臺灣系列」共推出八款設計，水果題材的「保證莓釋」、「莓大莓小」、「芭梨釋迦」與「水果王國」以市場外箱和紅白塑膠袋為靈感，將草莓、釋迦、芭樂、水梨等元素結合趣味諧音，創造貼近生活又帶點戲謔的風格。

▲配件品牌CASETiFY推臺灣限定系列。（圖／品牌提供）

「風和日曆」與「芯花怒放」則以新竹風城、竹科與客家花布融合，展現科技與傳統交織的在地特色；「阿嬤家的記憶」與「臺灣萬事興」則喚起窗花、藍白拖、紅龜粿等文化記憶，透過拼貼美學呈現懷舊氣息。

▲配件品牌CASETiFY推臺灣限定系列。（圖／品牌提供）

配合新門市開幕，10／12 前消費滿 3,500 元，可獲贈「2026 臺灣限定年曆」，購買任一款手機殼加購電子配件還能享有 5 折優惠。同時現場消費並成為官方網站會員、加入官方 LINE 帳號，即可獲得限量「臺灣系列貼紙包」。

▲配件品牌CASETiFY推臺灣限定系列。（圖／品牌提供）

新竹巨城門市以流線型漸層設計打造亮面空間，內部除展示「臺灣系列」外，還有 iPhone 17 系列專屬新款殼，以及吉伊卡哇、蠟筆小新等人氣聯名設計。同步展出的 CASETiFY Travel 行李箱系列。

▲IKEA推出在地風格餐點。（圖／業者提供）

▲IKEA推出在地風格餐點，焦糖洋蔥戰斧豬排售價399元。（圖／業者提供）

IKEA 自 10／1 起在全台門市餐廳與美食小站推出「在地餐桌」系列新菜色，將嘉義蓮藕、屏東鹹鴨蛋等在地食材入菜，推出多款台味料理。為了吸引消費者嚐鮮，IKEA 也同步祭出卡友專屬「點食成金」活動，自 10／2 至 10／22 期間，單筆餐飲消費滿 200 元即可獲得「200 元家具家飾滿額抵用券」，可於購物滿 1,000 元時折抵使用，每筆消費限領一次。

▲IKEA推出在地風格餐點。（圖／業者提供）▲IKEA推出在地風格餐點。（圖／業者提供）

▲金沙蝦炒飯售價239元；無骨排骨酥售價65元。

新餐點主打在地風，包括「焦糖洋蔥戰斧豬排」搭配嘉義炸蓮藕片與焦糖洋蔥醬，帶出肉質與蔬菜的多重口感；「金沙蝦炒飯」則將屏東鹹鴨蛋製成金沙醬，搭配藍鑽蝦與蔬菜，粒粒分明鹹香下飯。另有「和風蓮藕水煮蛋沙拉」與「無骨排骨酥」，前者以非籠飼雞蛋與蓮藕片為基底，後者外酥內嫩，適合家庭共享。

關鍵字：

CASETiFY, 臺灣系列, 新竹遠東巨城, 手機殼, 耳機殼, 配件, 水果諧音, 紅白塑膠袋, 窗花拼貼, 紅龜粿, 阿嬤家的記憶, 臺灣萬事興, 保證莓釋, 莓大莓小, 芭梨釋迦, 水果王國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招 秋冬被喵星人正式接管！LV手袋變萌了、蔡依林18萬貓咪晚宴包搶到斷貨 泰勒絲Gucci性感禮服上身魅力十足　寫歌暗諷冷落Rosé女歌手 中秋節85度C咖啡「第二杯4折」　無印良品滿299元送零食 「這不是孤僻」長大後不想過生日　代表你更知道何謂幸福  35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 7款高層次日系短髮範本！酷帥狼尾、公主切短髮不整理也好看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面