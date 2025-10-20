fb ig video search mobile ETtoday

「老公眼終於不瞎了！」網友分享直男老公稱讚臉變小 幕後功臣原來是它！

>

▲▼碧歐斯。（圖／翻攝自Threads）

▲網友戲稱直男老公「眼終於不瞎了！」引發網友熱議。

時尚中心／綜合報導

「他連我染髮都看不出來，結果居然說我臉變小？」這是日前在 Threads 引爆討論的一篇口碑文。原PO無奈又驚喜地分享，自己直男老公向來對外貌變化毫無知覺，甚至連斜瀏海剪成齊瀏海都不曾察覺，沒想到某天吃飯時，竟脫口而出一句「妳臉是不是變小了？」讓她忍不住大呼：「這錢花得太值得！」

▲▼碧歐斯。（圖／翻攝自Threads）

▲身邊的直男另一半引起超大迴響。

這篇文章吸引大批網友留言討論，分享身邊直男的眼瞎事蹟：「直男老公能看出變化真的超難得」、「上次看得出來我換美甲了，我真的差點原地放鞭炮慶祝」、「超好笑我從及腰長度剪到肩膀，回家過了半天他才發現（真的是半天）」。更有不少網友求原PO分享使用什麼產品「開架有這麼強？不管你用了什麼都給我來一打」。

▲▼碧歐斯。（圖／翻攝自Threads）

▲網友分享使用碧歐斯BioV逆齡藍銅胜肽緊膚霜前(左)後(右)的臉部線條，臉頰外側的嘴邊肉有明顯拉提效果。

原PO強調，自己一開始也是抱著「試試看」的心態，購入了開架的抗老乳霜，因為價格親民，就算沒效也不會太心疼。沒想到使用一週後，連「木頭型」老公都看出差異。她笑說：「花開架的錢，換來一個讓直男開竅的時刻，真的超值！」

有網友在底下留言回應：「真的不輸專櫃」、「質地清爽又好吸收」、「用過幾罐之後，臉線條明顯緊實」，不少人更表示，這罐已經默默成為化妝台上的常備品。

這款近期在保養圈掀起討論的話題商品，就是 BIO V 逆齡藍銅胜肽緊膚霜第7代。不同於一般乳霜只停留表層，它主打「雙波緊緻科技」，以藍銅胜肽與第四型膠原蛋白協同作用，深層啟動肌膚彈潤緊實力。根據臨床數據，藍銅胜肽可在一個月內增加 70% 膠原蛋白生成，第四型膠原蛋白則能提升肌膚支撐力，讓輪廓更立體緊緻。

有趣的是，許多網友提到這款緊膚霜的「親民價格」正是最大亮點之一。過去消費者總認為要花大錢買專櫃品牌才有感，如今卻有人發現這款開架乳霜同樣能帶來明顯效果，甚至被戲稱是「直男檢測認證過的保養品」。難怪這款緊膚霜多年來默默一直是開架抗老的常勝軍。

關鍵字：

美妝, 開架乳霜, 保養品, Threads, 碧歐斯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝

個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯 2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看 人都會找尋自己的缺失　但懂得「正向回饋」更是走下去的動力 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜 凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包 桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！預計年底前開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面