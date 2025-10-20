「老公眼終於不瞎了！」網友分享直男老公稱讚臉變小 幕後功臣原來是它！

▲網友戲稱直男老公「眼終於不瞎了！」引發網友熱議。

時尚中心／綜合報導

「他連我染髮都看不出來，結果居然說我臉變小？」這是日前在 Threads 引爆討論的一篇口碑文。原PO無奈又驚喜地分享，自己直男老公向來對外貌變化毫無知覺，甚至連斜瀏海剪成齊瀏海都不曾察覺，沒想到某天吃飯時，竟脫口而出一句「妳臉是不是變小了？」讓她忍不住大呼：「這錢花得太值得！」

▲身邊的直男另一半引起超大迴響。

這篇文章吸引大批網友留言討論，分享身邊直男的眼瞎事蹟：「直男老公能看出變化真的超難得」、「上次看得出來我換美甲了，我真的差點原地放鞭炮慶祝」、「超好笑我從及腰長度剪到肩膀，回家過了半天他才發現（真的是半天）」。更有不少網友求原PO分享使用什麼產品「開架有這麼強？不管你用了什麼都給我來一打」。

▲網友分享使用碧歐斯BioV逆齡藍銅胜肽緊膚霜前(左)後(右)的臉部線條，臉頰外側的嘴邊肉有明顯拉提效果。

原PO強調，自己一開始也是抱著「試試看」的心態，購入了開架的抗老乳霜，因為價格親民，就算沒效也不會太心疼。沒想到使用一週後，連「木頭型」老公都看出差異。她笑說：「花開架的錢，換來一個讓直男開竅的時刻，真的超值！」

有網友在底下留言回應：「真的不輸專櫃」、「質地清爽又好吸收」、「用過幾罐之後，臉線條明顯緊實」，不少人更表示，這罐已經默默成為化妝台上的常備品。

這款近期在保養圈掀起討論的話題商品，就是 BIO V 逆齡藍銅胜肽緊膚霜第7代。不同於一般乳霜只停留表層，它主打「雙波緊緻科技」，以藍銅胜肽與第四型膠原蛋白協同作用，深層啟動肌膚彈潤緊實力。根據臨床數據，藍銅胜肽可在一個月內增加 70% 膠原蛋白生成，第四型膠原蛋白則能提升肌膚支撐力，讓輪廓更立體緊緻。

有趣的是，許多網友提到這款緊膚霜的「親民價格」正是最大亮點之一。過去消費者總認為要花大錢買專櫃品牌才有感，如今卻有人發現這款開架乳霜同樣能帶來明顯效果，甚至被戲稱是「直男檢測認證過的保養品」。難怪這款緊膚霜多年來默默一直是開架抗老的常勝軍。