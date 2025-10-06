「百想影帝」曹政奭成為全方位藝人代名詞　今年最受矚目的4部作品必看

fb ig video search mobile ETtoday

文／人物誌

今年44歲的曹政奭（音同世）身為舞台劇演員、電視劇主角、百想影帝，甚至是唱跳歌手，在不同領域間的活躍，讓他成為現今韓國全方位藝人的代名詞。

其中，又以影視作品的出演最為出名，早期《Oh 我的鬼神君》、《嫉妒的化身》便已紅遍大街小巷，而這篇文章將專注在近年曹政奭的人氣作品，一同認識曹政奭銀幕中千變萬化的各種形象。

《機智醫生生活》：一致受肯定的人生韓劇，不僅演出更獻好歌喉

堪稱近年最出色的韓國醫療職人劇《機智醫生生活》，劇中曹政奭出演肝膽胰臟科醫師李翊晙，性格溫暖、幽默，深得同事喜愛與病患的信任；除了醫院生活，更與同為醫師的大學好友們成立樂團，身為男主唱兼吉他手，大展歌喉的片段都是難以忘懷的亮點。

▲《機智醫生生活》堪稱近年最出色的韓國醫療職人劇。（圖／車庫娛樂 Facebook粉絲專頁）

由《請回答系列》、《機智牢房生活》導演申沅昊打造的《機智醫生生活》以好友互動與醫病情節譜出的溫馨故事，不僅屢次成為Netflix排行榜榜首，更有延伸作《機智住院醫生生活》、綜藝《機智的山村生活》，可見人氣之高。

《變身機長》：大玩反串化身明星女機師，百想影帝代表作

《變身機長》翻拍自瑞典電影《COCKPIT》，劇情講述明星機長韓正宇（曹政奭飾）因為失言，一夕之間失去工作、代言與婚姻。為了回到航空界，不惜以妹妹「韓正美」的身分成為新進機長，卻沒想到一次拯救客機免於空難，使正宇的新身分受到眾人矚目，當謊言越滾越大，正宇必須以更多的謊言去掩蓋。

▲《變身機長》翻拍自瑞典電影《COCKPIT》。（圖／TVN DRAMA Facebook粉絲專頁）

曹政奭挑戰反串主演，與《二十五，二十一》李宙明演出好閨蜜情節，反差強烈的畫面不僅逗笑千萬影迷，也展現了曹演員無懈可擊的演技，並以這次出演奪得2025年百想「電影部門最優秀男子演技賞」。

《真的好想贏1場》：韓國首部職業女排題材，化身教練大展執教功力

韓國首部排球題材電影《真的好想贏1場》，劇情講述昔日排球明星金宇鎮（宋康昊飾），退役後的事業、家庭兩不順，屢戰屢敗的人生反而收獲職業球隊「粉紅風暴」的教練合約，並被要求率領這支完全沒有希望的墊底弱隊，至少贏下一場比賽。

▲韓國首部排球題材電影《真的好想贏1場》。（圖／車庫韓影 Facebook粉絲專頁）

電影中，曹政奭飾演「超級女孩」的教練，並擅長使用運動科技與數據分析，與宇鎮更是處於亦敵亦友的關係，在粉紅風暴竭力取勝的坎坷之道上，有著不可或缺的重要性。

《我和我的殭屍女兒》：韓國票房冠軍，與崔惟理攜手演出人屍父女情

今年韓國票房冠軍《我和我的殭屍女兒》，講述單親爸爸李正桓（曹政奭飾）在殭屍病毒爆發時，其女兒秀雅（崔惟理飾）遭感染成為殭屍；沒想到，女兒成為殭屍後卻保有記憶，使正桓決心隱匿女兒，並運用身為「猛獸管理員」的專業，協助女兒以新身分融入社會，展開笑中帶淚的父女旅程。

▲《我和我的殭屍女兒》成今年韓國票房冠軍。（圖／車庫娛樂 Facebook粉絲專頁）

電影劇情改編自同名漫畫，並由《屍速列車》團隊打造，結局小有改動的巧思，使電影更符合觀眾對親情喜劇的期待。《我和我的殭屍女兒》在韓橫掃440億韓元，甚至更勝特效大片《全知讀者視角》，剛成為二寶爸的曹政奭受訪時表示，對於親子情節格外有共鳴。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

人物誌, 曹政奭, 百想影帝

ET Fashion

