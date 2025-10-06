fb ig video search mobile ETtoday

韓國潮牌出「野柳女王頭」T恤！Wacky WiLLY登台　aespa Giselle同款買得到

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲韓牌Wacky WiLLY店門口有大型Kiky公仔，可愛又有活力。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

識別度很高的韓國潮流品牌Wacky WiLLY登台開店了，黃色Kiky公仔絕對是稱職代言人，站在店門口迎賓、變成服裝上的圖案，還有抱枕、吊飾等等，超想全包，吸睛的還有台灣限定T恤，Kiky到了野柳幫朋友和女王頭一起拍照，實在太可愛！小花Lily同樣令人無法抵抗，品牌代言人女團aespa成員Giselle穿了Lily圖案的服裝，充滿活力與正能量。

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Wacky WiLLY進駐台灣，首店落腳新光三越信義新天地A11館。

Wacky WiLLY風格幽默大膽，一走進店裡就能從多樣的圖案、鮮豔的顏色，感受到滿滿活力，2025秋冬系列以Feeling like a KIKY為主題，把KIKY的玩趣個性轉化為服裝元素，從寬鬆帽 T、運動風外套到混搭風襯衫一應俱全，兼顧舒適度與造型感，每個人都能穿得既俏皮又有點叛逆。

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲aespa成員Giselle拍攝形象廣告，和Kiky、Lily有很多可愛互動。

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲aespa成員Giselle是代言人，她穿的同款服裝在台灣Wacky WiLLY店內買得到。（圖 / 翻攝aerichandesu IG）

在台灣開家設首家專門店，強調商品與韓國無價差，並設計了4件限定T恤，除了最常被運用的珍珠奶茶，還有Kiky搭飛機到台灣、騎摩托車，以及在台灣旅行放天燈、到野柳看女王頭等圖案，相當豐富而且很有在地感。

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Wacky WiLLY 。（圖／品牌提供）

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲台灣限定T恤有珍奶、摩托車、天燈和野柳女王頭等很具代表性的圖案。

服裝琳瑯滿目，配件的選擇也很多，棒球帽分為基本款與窄版，可以修飾臉型，最近大家都愛在包包上掛娃娃，Wacky WiLLY有各種各樣的Kiky吊飾，包括絨毛娃娃、立體公仔一卡通、迷你魔術方塊等，甚至還能有杯子、杯墊、印章等小物，一定會逛到欲罷不能。

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲包包、配件琳瑯滿目。

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）
▲各種可愛的Kiky娃娃吊飾。（圖 / 翻攝官網）

▲Wacky WiLLY。（圖／品牌提供、翻攝IG）
▲立體的Kiky公仔一卡通，掛在包包上超實用。（圖 / 翻攝官網）

