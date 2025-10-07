STAND OIL快閃店「買包送包」超划算！秋冬必備大包推薦　能裝筆電、鬆弛感拉滿

▲STAND OIL快閃店打造成一間小屋，門口掛著「Sophie’s Home Party」布條。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

韓國品牌STAND OIL很有都會俐落感，價格約落在3、4千元，想要一個好搭、時髦，又有些質感的包包，STAND OIL是蠻不錯的選擇。新光三越最近與首爾現代百貨合作推出快閃企劃，11個熱門韓牌輪番登場，由STAND OIL打頭陣，2025秋冬系列與韓國同步推出，多款大包非常吸睛，每天背也不會膩。快閃店並推出限量的滿額扭蛋活動，不但保證中獎，而且禮物通通是包包，等於買包送包，相當划算。

▲派對主人Sophie躺在沙發上，成為熱門拍照打卡點。



▲2025秋冬主題是「尊重彼此的個性和喜好，以各自的方式自由享受風格的朋友們」。

STAND OIL在新光三越信義新天地A11的快閃店，空間絲毫不馬虎，複製了首爾聖水店的裝潢，搭蓋了一間小屋，說起故事。這間小屋的主人名叫Sophie，門上拉著布條寫著「Sophie’s Home Party」，歡迎客人到訪，Sophie斜躺在沙發上一派輕鬆愜意，希望每個人都像參加派對一樣，自由自在的展現風格，找到屬於自己的STAND OIL包包。

▲STAND OIL包款設計充滿俐落都會感。

▲Breezy Bag輪廓立體又有柔軟線條。





▲Breezy Bag有長背帶可變換使用方式。（圖 / 翻攝standoil IG）

﻿

今年秋冬回歸實用的大容量款式，Breezy Bag以柔軟材質結合側邊褶皺，展現立體輪廓，外表美，內在也同樣厲害，連14吋的筆電都裝得下，Velow Bag有著方形包身、自然的垂墜線條，柔軟可折疊是一大特色，背起來很有鬆弛感，輪廓簡潔俐落的Square Bowling Bag，提把可調整長度，依需求變換手提或肩背，相當方便。

▲Velow Bag垂墜感顯得鬆弛自然。（圖 / 翻攝standoil IG）



▲Square Bowling Bag輪廓簡單俐落。



STAND OIL並推出可以掛在手袋上的迷你小包、吊飾等等，讓包包更有風格，這次快閃店也有些優惠贈送活動，可以輕鬆把它們帶回家，還有保證中獎的滿額扭蛋，消費滿3200元即可參加，獎項包含Cookie Bag、Knitty Bag、Toast Bag，每天限量60份，送完為止。

▲消費滿3200元就可以玩扭蛋，禮物包括Cookie Bag（左）、Knitty Bag等，超有誠意。



▲STAND OIL推出各式可愛的迷你包包、掛飾。（圖 / 翻攝standoil IG）



▲快閃店限定的活動贈禮，相當吸引人。

STAND OIL快閃店開到10月14日，新光三越與現代百貨的快閃企劃為兩周一主題，接下來有MILLO ARCHIVE、MUCENT、ROLAROLA、Ronron等品牌接棒。

【看更多韓牌】



Wacky WiLLY

Wacky WiLLY風格幽默大膽，在新光三越信義新天地A11開設全台首店，多樣的圖案、鮮豔的顏色，活力滿滿。小黃人Kiky是Wacky WiLLY的代表人物，2025秋冬系列以Feeling like a KIKY為主題，把品牌標誌性的玩趣個性轉化為服裝元素，從寬鬆帽 T、運動風外套到混搭風襯衫一應俱全，兼顧舒適度與造型感，每個人都能穿得既俏皮又有點叛逆。

COVERNAT

COVERNAT在台北微風南山開設全台首店，設計簡單實穿又藏著可愛的小巧思，學院風的格子襯衫、大學T、棒球外套、棒球帽等，都是很適合日常的設計，可以利用層次讓整體更有型。各種顏色的棒球帽、小清新的包包也大推，是喜歡自然感的首選。