STAND OIL快閃店「買包送包」超划算！秋冬必備大包推薦　能裝筆電、鬆弛感拉滿

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲STAND OIL快閃店打造成一間小屋，門口掛著「Sophie’s Home Party」布條。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

韓國品牌STAND OIL很有都會俐落感，價格約落在3、4千元，想要一個好搭、時髦，又有些質感的包包，STAND OIL是蠻不錯的選擇。新光三越最近與首爾現代百貨合作推出快閃企劃，11個熱門韓牌輪番登場，由STAND OIL打頭陣，2025秋冬系列與韓國同步推出，多款大包非常吸睛，每天背也不會膩。快閃店並推出限量的滿額扭蛋活動，不但保證中獎，而且禮物通通是包包，等於買包送包，相當划算。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲派對主人Sophie躺在沙發上，成為熱門拍照打卡點。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）
▲2025秋冬主題是「尊重彼此的個性和喜好，以各自的方式自由享受風格的朋友們」。

STAND OIL在新光三越信義新天地A11的快閃店，空間絲毫不馬虎，複製了首爾聖水店的裝潢，搭蓋了一間小屋，說起故事。這間小屋的主人名叫Sophie，門上拉著布條寫著「Sophie’s Home Party」，歡迎客人到訪，Sophie斜躺在沙發上一派輕鬆愜意，希望每個人都像參加派對一樣，自由自在的展現風格，找到屬於自己的STAND OIL包包。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲STAND OIL包款設計充滿俐落都會感。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲Breezy Bag輪廓立體又有柔軟線條。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲Breezy Bag有長背帶可變換使用方式。（圖 / 翻攝standoil IG）
﻿
今年秋冬回歸實用的大容量款式，Breezy Bag以柔軟材質結合側邊褶皺，展現立體輪廓，外表美，內在也同樣厲害，連14吋的筆電都裝得下，Velow Bag有著方形包身、自然的垂墜線條，柔軟可折疊是一大特色，背起來很有鬆弛感，輪廓簡潔俐落的Square Bowling Bag，提把可調整長度，依需求變換手提或肩背，相當方便。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲Velow Bag垂墜感顯得鬆弛自然。（圖 / 翻攝standoil IG）

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）
▲Square Bowling Bag輪廓簡單俐落。

STAND OIL並推出可以掛在手袋上的迷你小包、吊飾等等，讓包包更有風格，這次快閃店也有些優惠贈送活動，可以輕鬆把它們帶回家，還有保證中獎的滿額扭蛋，消費滿3200元即可參加，獎項包含Cookie Bag、Knitty Bag、Toast Bag，每天限量60份，送完為止。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）

▲消費滿3200元就可以玩扭蛋，禮物包括Cookie Bag（左）、Knitty Bag等，超有誠意。

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）
▲STAND OIL推出各式可愛的迷你包包、掛飾。（圖 / 翻攝standoil IG）

▲Stand Oil。（圖／品牌提供）
▲快閃店限定的活動贈禮，相當吸引人。

STAND OIL快閃店開到10月14日，新光三越與現代百貨的快閃企劃為兩周一主題，接下來有MILLO ARCHIVE、MUCENT、ROLAROLA、Ronron等品牌接棒。

【看更多韓牌】

Wacky WiLLY
Wacky WiLLY風格幽默大膽，在新光三越信義新天地A11開設全台首店，多樣的圖案、鮮豔的顏色，活力滿滿。小黃人Kiky是Wacky WiLLY的代表人物，2025秋冬系列以Feeling like a KIKY為主題，把品牌標誌性的玩趣個性轉化為服裝元素，從寬鬆帽 T、運動風外套到混搭風襯衫一應俱全，兼顧舒適度與造型感，每個人都能穿得既俏皮又有點叛逆。

COVERNAT
COVERNAT在台北微風南山開設全台首店，設計簡單實穿又藏著可愛的小巧思，學院風的格子襯衫、大學T、棒球外套、棒球帽等，都是很適合日常的設計，可以利用層次讓整體更有型。各種顏色的棒球帽、小清新的包包也大推，是喜歡自然感的首選。

►﻿﻿韓國潮牌出「野柳女王頭」T恤！Wacky WiLLY登台　aespa Giselle同款買得到
►和TXT秀彬穿情侶裝！韓牌COVERNAT太好逛　台灣限定珍奶、鳳梨T恤必收

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

推薦閱讀

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

別惹他們！「3星座」最容易翻臉不認人　雙子連解釋都懶得給　

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

戀愛中無法共苦三大星座！TOP 1遇到麻煩就想逃　責任都推給另一半承擔

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

迪麗熱巴鞋跟斷撐全場　超強核心看不出異樣

康寧餐具Hello Kitty系列太可愛　SNOOPY指定品買一送一 李千娜40歲身材管理堪稱教科書級別　不忌口、不挨餓、不復胖靠4招 STAND OIL快閃店「買包送包」超划算！秋冬必備大包推薦　能裝筆電、鬆弛感拉滿 35歲後「捨棄5個習慣」　才可能攀上人生巔峰 「這不是孤僻」長大後不想過生日　代表你更知道何謂幸福  「我們有幸擁有這一天」　《心之道》給所有想好好活著的人的溫柔指南 2025 Olive Young必買清單！20款韓妞回購底妝、腮紅、眼妝、唇彩推薦

