>

孫芸芸47歲瘋「重訓」雕出3D翹臀＋馬甲線！網讚：健身房最辣女神

▲孫芸芸近日曬出重訓影片。（圖／取自孫芸芸IG，下同）

圖文／CTWANT

47歲的孫芸芸又在IG掀起健身話題！她近日曬出重訓前暖身的一段影片，只見她身穿貼身運動套裝，在健身房裡利用器械進行訓練準備，纖細的腰線、緊實的大腿與筆直的姿勢，不只線條超好看，也讓人感受到她對體態維持的認真程度。其實，她早已不是第一次靠重訓圈粉，她平時就愛穿短版上衣，大方秀出腹肌與馬甲線，身材狀態好到完全看不出年齡！

對於許多40歲後的女性來說，重訓不只是為了「變瘦」，更是維持肌肉量與緊實線條的關鍵！肌肉的存在能提升基礎代謝率，讓身體在休息時也能持續燃燒熱量，同時改善鬆弛與下垂問題，讓整體線條更有支撐力。孫芸芸的健身日常就充分展現這一點，不論是在家自拍、度假躺船甲板上，還是沙灘拍攝，她那筆直修長的四肢與緊實腹部總是話題焦點。

而且除了重訓，飲食控制也是她Keep住好體態不可或缺的秘密！她的早餐習慣特別簡單卻關鍵：每天一杯黑咖啡，幫助喚醒身體、加速代謝；平時則偏好多吃雞肉、魚肉等白肉來源，搭配清蒸或烤的烹調方式，減少多餘油脂攝取，同時保留蛋白質與營養，既能維持胸型與肌肉線條，也不容易造成脂肪囤積；她的飲食風格也受到「地中海飲食」概念影響，常加入健康油脂與堅果，幫助保持皮膚彈性與身體能量，難怪年過40依然擁有少女般緊緻曲線。

孫芸芸的火辣身材，絕對不是天生，而是長年累積的生活習慣與自律成果。從暖身開始重視細節，到重訓雕塑體態，再搭配聰明飲食法則，她用實際行動證明：47歲也能活出最辣的樣子！

關鍵字：

周刊王, 孫芸芸, 重訓, 健身

ET Fashion

