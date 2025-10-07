fb ig video search mobile ETtoday

敏感肌也適用！秋冬必備「4款保濕霜」讓肌膚乖乖聽話

記者曾怡嘉／綜合報導

秋冬季節肌膚常因屏障受損而鬧脾氣，出現乾燥發癢、緊繃不適等困擾，這時候保養少即是多，做好保濕更是重要，給肌膚和滋養與修護，盤點敏感肌也適用的潤膚霜，讓肌膚回歸理想狀態。

▲▼潤膚霜。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ) 維他命B3修復霜，50ml，2,900元。

結合維他命B3、熊果素、神經醯胺、滑子菇萃取與專研橄欖油活水等配方，協同作用鞏固肌膚屏障，幫助精準改善6大肌膚老化跡象。柔軟如羊絨的質地能包裹呵護肌膚，使用後能感受到肌膚更加明亮。

▲▼潤膚霜。（圖／品牌提供）

▲舒特膚Baby極效輕凝霜，566g，790元。

以向日葵籽油深層修護、甜杏仁油溫和舒緩、高濃度甘油長效鎖水，三大成分協同作用，形成穩固屏障，全面抵禦乾燥與外在刺激，專為敏弱寶寶肌設計，一瓶搞定臉部身體日常修護需求。

▲▼潤膚霜。（圖／品牌提供）

▲NYR尼爾氏 野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版，50g，1,980元。

可作為卸妝霜、保濕及按摩霜、晚安面膜等使用的與玫瑰亮采萬用霜，特別針對亞洲氣候以及肌膚保養需求，推出全新升級的「野玫瑰亮采萬用霜純素輕盈版」，以經典多效配方為基礎，結合多種天然植物成分，打造創新純素配方，輕盈質地提供肌膚溫和滋養與穩定修護。

▲▼潤膚霜。（圖／品牌提供）

▲Target Pro by Watsons 肌膚專研 低敏長效保濕潤膚霜，300ml，699元。

專為讓極度乾燥、敏感脆弱肌安定而誕生，豐盈絲滑的乳霜質地，能深層滲透滋養肌膚，有效減少肌膚脫皮、粗糙與龜裂，使敏感肌回歸穩定的理想狀態。

關鍵字：

潤膚霜, 敏感肌, 冬季保養, 肌膚修護, 護膚

ET Fashion

