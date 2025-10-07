伊能靜分享人生中場「５個建議」：中場不該是終點，而是重新選擇的起點

▲伊能靜完全看不出實際年齡已57歲。（圖／翻攝自微博/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜無懼年齡，把自己越活越美，日前她在《小紅書》上分享步入人生中場的5個小建議，她向大家喊話：「人生的中場不是終點，而是重新選擇的起點」，跟著她的心法活出人生下半場的精采吧！

#勇敢面對內心真實的聲音

步入人生中場，請正視自己內心聲音，哪怕這與外界的期待並不符合，請將你的內在和外在整合完畢，才能活出你的豐盛人生。

#接納自己的過去

活至中年，伊能靜分享自己很喜歡的一句話就是：「不要用現在的你，去欺負過去的你的決定；不要用現在的自己去欺負那個曾經只有那麼大視野的自己」，要學會和過去擁抱、學會和解，因為過去的每一個選擇才造就今天的你。

#設立健康界線

開始學會說不，而不感到內疚，勇敢拒絕，別把時間心力用來內耗，抹煞了自己的健康。

#重新定義成功

她說道：「以前會以粉絲多寡來決定成功，用一般社會的標準，而現在做著自己喜歡的事情而感到豐盛滿足，自己也味很多人帶來療癒，進入人生中場，可以重新定義成功，而不是去複製別人的方法。」

#為自己而活

所謂的為自己活，不是以自私，而是以自愛為前提，步入中年人生的中場不該是終點，而是重新選擇的起點。