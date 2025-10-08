巴黎時裝周／Loewe雙人組首秀Logo砍一半！直擊話題淡菜包、玩味色彩造型

記者鮑璿安／巴黎報導

繼紐約設計師雙人組Jack McCollough與Lazaro Hernandez接下Loewe創意總監職位之後，相信無論是品牌愛好者或是時尚迷都抱持一顆懸而未定的心，日前終於在巴黎時裝周期間，萬眾矚目下揭曉了2026 春夏女裝時裝秀系列。兩人以紐約的俐落節奏結合西班牙的工藝底蘊，從建築般的空間、流動的色彩到極致細膩的皮革手工，重新詮釋當代Loewe語彙，《ET FASHION》也近距離直擊話題配件單品，帶你快速掌握新設計師的首秀重點。

秀場空間：藝術與建構的對話





▲ LOEWE秀場選在巴黎國際大學城（Cité internationale universitaire de Paris），純白空間內搭建幾何結構舞台，滿地淺木地板映照出乾淨而明亮的光感 。（圖／品牌提供）

秀場選在巴黎國際大學城（Cité internationale universitaire de Paris），純白空間內搭建幾何結構舞台，滿地淺木地板映照出乾淨而明亮的光感，搭配成排陶磚長椅，以橄欖綠、檸檬黃、赭紅色交錯堆疊，形成具有現代雕塑語彙的佈局。牆上懸掛美國藝術家Ellsworth Kelly的抽象畫《Yellow Panel with Red Curve》，明亮的色塊猶如整場的精神起點，呼應兩位設計師對「色彩與形體」的全新探索，同時煥發強烈西班牙色彩與感性。

造型亮點：極簡線條中的能量





▲本季的整體服裝以運動風為出發點，雙人組以紐約的活力率性定下基調，並融入雕塑感剪裁與高飽和色彩 。（圖／品牌提供）

本季的整體服裝以運動風為出發點，雙人組以紐約的活力率性定下基調，並融入雕塑感剪裁與高飽和色彩，重新定義「性感」與「結構」的平衡。開場造型以黑色亮面皮革外套搭配檸檬黃高領上衣、紅色短褲，宛如一場色彩碰撞的視覺試驗。色彩則延伸品牌標誌性的地中海光譜：明黃、橘紅、水綠與墨黑，彼此交錯出鮮明層次，彷彿夏日陽光灑落在西班牙建築立面上。

這一季的剪裁宛如「雕塑在行走」，服裝表面隱藏縫線、以模壓技術塑造結構，使布料貼合身體卻不失靈動。工藝之最則體現在以4500個串珠編織而成的流蘇裙裝，採用高級訂製級別的工法，以扭曲、不規則廓形打下強而有力的細節，這套平衡日夜的裙裝，意外混搭大口袋奶黃色翻領外套，將一切拉回時髦日常。



Jack McCollough與Lazaro Hernandez有什麼來頭？

「要續寫LOEWE的時尚篇章，唯有秉承180多年歷史塑造、源自對工藝及西班牙文化底蘊恆久堅持的精神。我倆的使命是以自身的獨有觀點將之重新演繹，將這精神發揚光大。」創意總監雙人組如此說道，其實Jack McCollough與Lazaro Hernandez的出現，對於這個擁有百年歷史的西班牙高奢品牌而言，毫無疑問是一場刺激的嶄新碰撞。在今年4月正式接下Loewe創意總監一職後，外界都相當期待，兩人分別來自紐約、邁阿密，自紐約名校帕森設計學院（Parsons School of Design）畢業，自創品牌Proenza Schouler更奠定紐約極簡與女性結構風的代表地位，也擅長融合現代工藝與建築式剪裁。

值得一提的是，兩人過去便以Helen Frankenthaler與John Currin等藝術家的作品為靈感，善於將藝術語彙與文化思考融入時裝語境之中。這種深層的藝術對話與文化意識，正與Loewe一貫強調的創意與人文精神相呼應，預料他們將延續並拓展品牌在藝術與文化領域的探索傳統。

Loewe招牌Logo只剩一半，近距離欣賞話題配件

▲本季配件設計同樣貫徹Loewe的工藝美學 。（圖／品牌提供）

本季配件設計同樣貫徹Loewe的工藝美學，全新 Amazona 180 包款以雙面軟皮革結構亮相，既能合上攜帶，也可完全打開成造型配件，延續品牌經典美學。同時， Jack McCollough與Lazaro Hernandez為Loewe打造的全新Logo也正式曝光，原先4個花體L字母的方形鏡像圖案竟然只剩下一半，但仍舊不減辨識度，裝飾在許多配件包款上別具玩味。另一款話題焦點是最可口的「淡菜皮革包」，64顆光澤感皮瓣層層編織，部分淡菜還能打開外殼，猶如海浪拍岸的節奏，也象徵手工藝的感性重生。鞋履則以平底運動鞋與幾何鞋頭高跟鞋為主，襪套可以自由拆卸，兼顧舒適與造型感，突顯本季的理性與熱情共存。

