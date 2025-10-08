台隆手創館周年慶最低4折起　50款「買一送一」衝起來

▲台隆手創館周年慶，推多項買一送一，還有小家電優惠4折起。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台隆手創館周年慶自10／9登場，全台門市同步推出年度促銷，包括精選商品最低4折起、買一送一活動等超過150組，會員消費滿3,000元再送300元抵用券，單筆滿1,500元可獲贈「HANDS時尚購物袋」，各門市並配合百貨周年慶檔期推出加碼優惠，讓消費者一次囤足生活好物。

周年慶首波由LaLaport南港旗艦店率先開跑，從10／9至11／12期間，多項生活用品祭出買一送一或五折以下優惠，包括角度學薰衣草精油晚安沐浴露，添加GABA與瑞士香氛技術，單瓶售價799元，推出買一送一；法國百年皂廠的戴奧飛‧波登馬賽皂，售價340元，也推限時買一送一。韓國保養品BEAUTYOUNG軟面膜售價149元，售價380元的安澤排水拖鞋，也同樣買一送一。

▲角度學薰衣草精油晚安沐浴露。

美容小家電也有4折起的優惠，日本KOIZUMI小泉成器mini瀏海梳原價3,600元，特價1,390元；CONCERN摩力寶貝無線按摩枕原價3,280元，特價2,380元；摩力寶按摩椅墊原價6,980元，特價4,980元，通勤族與久坐上班族可以準備出手。

▲日本KOIZUMI小泉成器 mini瀏海梳；Concern 摩力寶按摩椅墊。

業者表示，全台門市周年慶期間推出多款獨家新品與實用家居好物，如KINYO多功能陶瓷美食鍋1.6L，可同時蒸煮與慢燉，原價1,299元，特價899元；tote不鏽鋼便攜保溫杯附背帶與吸管，原價750元，特價549元。

▲Utukky 100%蠶絲舒眠眼罩；好漢草足浴湯浴包(多款)+感溫摺疊足浴袋。

Utukky 100%蠶絲舒眠眼罩加贈蠶絲束髮圈，原價1,650元，特價990元；BW兩用T字／眼周V臉按摩棒原價420元，特價349元，因應冬季到來也推「好漢草足浴湯浴包」加「感溫摺疊足浴袋」組合，合購價7折。LaLaport南港獨家推出MOGU轉轉棉花糖靠枕，原價2,200元，特價1,690元，是本季療癒小物代表。

▲MOGU轉轉棉花糖靠枕。

台隆手創館除南港旗艦店外，美麗華店自10／9至10／26、新光三越台中店自10／16至10／29、板橋大遠百店自10／16至11／4、LaLaport台中店自10／24至11／7展開。

▲HOLA千件商品降價，最高達50%。（圖／業者提供）

居家品牌 HOLA 和樂家居宣布自 9／25 起全面調整售價，館內超過千件商品進行降價，最高調降幅度達 50％，品項涵蓋家具、寢具、餐茶用品、家飾與收納等日常必需品。

除大規模降價外，HOLA一年一度的周年慶也同步啟動，即日起至11／5為止，推出床墊、實木床架與沙發等折扣。精選歐洲沙發全品項下殺6折，其中FLEXLUX Salino貓抓布沙發單品最高可省下43,960元，SITS Juno三人沙發則現省31,560元。比佛利獨立筒床墊系列全面9折，最高折扣金額可達5,240元。

▲台灣製「比佛利獨立筒床墊系列」周年慶期間全面9折，最高現省5,240元。

HOLA表示，周年慶期間消費滿額還能再享回饋，單筆滿3,000元送400元折價券，滿1萬元現折1,000元，滿5萬元現折6,000元，最高可折抵98,000元（合營、夢時代與小北門市不適用）。