宋慧喬公開自己最愛的「3個人生角色」　《黑暗榮耀》文同珢令她難忘

▲宋慧喬。（圖／取自kyo1122 IG）

提及宋慧喬，大眾腦海中浮現的或許是《浪漫滿屋》韓智恩的活潑開朗，抑或是《太陽的後裔》中勇敢獨立的姜慕妍。出道近三十年，她早已是亞洲影視圈中難以撼動的頂流巨星。然而，在眾多膾炙人口的爆款劇集之外，哪些作品才是真正觸動她靈魂深處，讓她感嘆「這就是演技的滋味」的珍藏？

宋慧喬最享受演技的作品：《那年冬天風在吹》

若說有一部作品將宋慧喬的美貌與演技詩意地結合，那無疑是《那年冬天風在吹》。劇中她飾演一位視覺障礙的富家千金「吳英」，這個角色不僅要求外在的精緻，更需要內在極度的敏感與脆弱。

▲《 那年冬天風在吹》由趙寅成、宋慧喬主演。。（圖／取自《那年冬天風在吹》劇照）

宋慧喬曾坦言：「我在拍《那年冬天風在吹》的時候，感覺非常幸福。」這份幸福，來自於挑戰極限後的藝術快感。她分享道：「因為飾演的是視覺障礙者，有很多很困難的戲份。演的時候感到興奮緊張，另一方面又覺得非常非常的孤獨。」因為從第一集到第十六集的前半段，她都不能看著對手演員的眼睛演戲，這對於依賴交流的演員而言無疑是巨大的挑戰。直到最後一集，吳英手術後重見光明，第一眼看到心愛的「吳樹」（趙寅成飾）的臉龐時，宋慧喬形容那種感覺「真的很奇怪」，情感彷彿在那一刻自然而然地傾瀉而出。那是壓抑了整部劇的情感，在唯一一次眼神交會中得到的完全釋放。

宋慧喬最享受演技的作品：《他們的世界》

在宋慧喬的所有作品中，《他們的世界》或許不是收視率最高的，卻是許多資深劇迷心中的「白月光」。這部由韓國現實主義大師盧熙京編劇的作品，描繪了電視台導演們的職場與愛情，充滿了細膩、真實且發人深省的對白。對於這部作品，宋慧喬的喜愛溢於言表：「我也非常非常喜歡《他們的世界》，我非常非常愛俊英（劇中角色名），在20多歲的時候能夠留下這樣的角色，對我來說就像是我珍貴的財產一樣。」

▲宋慧喬表示非常非常喜歡《他們的世界》。（圖／取自《他們的世界》劇照）

劇中的「周俊英」是一個充滿稜角、真實不造作的年輕女導演。她有才華，卻也衝動；她渴望愛，卻又常常搞砸一切。宋慧喬的演繹擺脫了所有偶像包袱，呈現出一種近乎紀錄片的自然感。有網友精準地評價：「宋慧喬演技超級自然就像紀錄片一樣很舒服自在。」 更有粉絲表示：「他們的世界台詞寫得太好了，每隔幾年重新看都會有不同的感受。」

宋慧喬最享受演技的作品：《黑暗榮耀》

如果說前兩部作品是宋慧喬在情感細膩度上的深耕，那麼《黑暗榮耀》則是她演技光譜中一次顛覆性的爆炸。角色「文同珢」，一個靈魂在高中時期就被徹底摧毀，用盡餘生去策劃一場精準復仇的女人，讓全世界看到了宋慧喬截然不同的一面。對於這個角色，她坦言：「另外讓我感受不一樣演技的樂趣的就是《黑暗榮耀》，文同珢真的也是令她無法忘記的角色。」

▲宋慧喬坦言文同珢真的也是令她無法忘記的角色。（圖／Netflix提供）

這種「不一樣的樂趣」，來自於極致的「克制」。文同珢沒有大哭大鬧的歇斯底里，她的痛苦深埋在空洞的眼神與平靜到令人毛骨悚然的語氣中。宋慧喬必須收起所有習慣性的表演方式，用一種近乎枯槁的狀態，去演繹一個內心早已燃燒殆盡的復仇者。

