秦嵐時裝周美出新境界！8個變美好習慣養出仙女體態和少女氣色

46歲秦嵐再度美上熱搜！ 近日她現身紐約TORY BURCH 2026春夏系列大秀，身穿一襲花紋天鵝絨洋裝驚艷全場。不只腿、手、腰線條完美零贅肉，更重要的是整個人狀態極佳，散發優雅自信光采，彷彿時間在她身上靜止了一般。這回就來深扒秦嵐40+養出仙女體態和少女氣色的8個變美好習慣，趕緊抄筆記就對了。

▲秦嵐現身紐約TORY BURCH 2026春夏系列大秀。（圖／TORY BURCH提供）

秦嵐變美好習慣1：少食多餐，每餐只吃6～7分飽

秦嵐非常注重飲食習慣，她強調「吃得乾淨」比節食更重要。日常盡量多攝取蔬菜，肉則少量攝取，避免高油炸與過鹹料理，讓身體保持輕盈狀態。她還會選擇少量多餐的方式進食，且每餐只吃6～7分飽，來抑制自己的食慾，讓自己減肥期間依舊是可以維持正常進食，不挨餓、不傷身，卻又可以高效減肥！

▲秦嵐非常注重飲食習慣。（圖／IG@qinlan__717，下同）

秦嵐變美好習慣2：每天堅持喝2000cc水

秦嵐的好狀態，離不開日常細節的堅持，其中最重要的一點就是大量喝水。她每天會固定喝超過2000cc的水，幫助身體維持循環代謝，同時促進膚質保持水潤透亮。對她而言，水不只是解渴，而是最天然的「排毒神器」與「保養品」，能讓氣色長期維持年輕感。

秦嵐變美好習慣3：自製健康果昔當早餐

秦嵐曾因拍戲需要刻意增重，但後來靠著這套 「健康果昔減肥法」，成功甩掉10公斤，恢復到166公分、45公斤的纖細身材。她特別愛用綠色蔬果打成果昔，因為富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動與新陳代謝，既排毒又有飽足感，是她口中的「減肥聖品」。

她的餐單示範：

早餐：挑選綠色蔬果打成果昔

中餐：果昔＋燕麥

晚餐：雞肉、豬肉或魚等高蛋白食物

透過這樣的方式，不僅瘦得快，還能讓體態保持健康均衡。

秦嵐變美好習慣4：時刻收緊肚子

秦嵐的纖細小蠻腰並不是天生，而是靠著長期的好習慣維持。她曾分享自己在日常生活中會隨時提醒自己收緊腹部，不論是站立、走路，甚至坐著聊天，都會保持核心出力。這個看似不起眼的小動作，其實能幫助 強化腹肌與核心肌群，久而久之腰線更明顯，體態自然挺拔。對忙碌的人來說，這是一種隨時隨地都能做的「隱形運動」，效果驚人。

▲秦嵐長期維持著收緊腹部。（圖／品牌提供、IG@qinlan__717）

秦嵐變美好習慣5：重視運動

秦嵐的「仙女體態」當然不是一天養成的，身為自律代表，即使工作在忙碌都會每天堅持上健身房運動一小時！如果條件不允許，她也會快走一小時，或是在家裡做瑜伽、皮拉提斯、深蹲等來強化核心、拉長線條，讓身材看起來更加緊緻修長。這些運動不僅幫助燃脂，也能改善體態與氣質，讓她在鏡頭前舉手投足都散發優雅魅力。對秦嵐來說，運動不是短期衝刺，而是一種長年累積的生活方式。

秦嵐變美好習慣6：從來不做大出汗運動

雖然秦嵐很重視運動，但她特別強調不做大出汗型的高強度運動。她認為像激烈的長跑雖然能燃脂，但容易造成膠原蛋白流失，加速肌膚鬆弛，甚至導致「臉垮」。因此她更偏愛瑜伽、皮拉提斯、輕有氧等溫和運動，不僅能雕塑線條、強化核心，還能維持身心平衡。這樣的運動習慣，讓她的身材緊緻勻稱，同時保有少女般的膚況與優雅氣質。

▲秦嵐偏愛瑜伽、皮拉提斯的溫和運動。（圖／IG@qinlan__717、秦嵐微博）

秦嵐變美好習慣7：紙巾替代毛巾擦臉

秦嵐在護膚上同樣非常講究細節，她曾透露自己不用毛巾擦臉，而是改用一次性紙巾。原因在於毛巾容易滋生細菌，長期使用反而可能導致肌膚敏感或痘痘問題。紙巾則能避免這些困擾，確保臉部清潔後不被二次污染。這個看似小小的堅持，卻是她維持「仙女級肌膚」的重要秘密之一。

▲秦嵐在護膚講究細節。（圖／IG@qinlan__717、秦嵐微博）

秦嵐變美好習慣8：面膜、眼霜冰鎮後更有效

秦嵐非常懂得保養小技巧，她會把面膜和眼霜放進冰箱冷藏，再拿出來使用。冰鎮後的保養品能幫助肌膚迅速降溫、收縮毛孔，還能加強鎮定效果，特別適合在熬夜或膚況不穩時使用。冰涼的觸感也能促進血液循環，讓眼周和臉部更緊緻有神。

