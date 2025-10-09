fb ig video search mobile ETtoday

嬌蘭超美「星芒奇想聖誕彩妝」發表　唇膏還雕刻著閃耀星紋

>

▲▼嬌蘭聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭  ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏與彩殼-星芒奇想限定版， 2,830元。

記者曾怡嘉／台北報導

2025年嬌蘭聖誕彩妝以摺紙藝術為靈感，打造星芒奇想聖誕彩妝系列。為了致敬冬夜星空，嬌蘭推出星光閃耀的限量版「ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏彩殼-星芒奇想限定版」，經典唇膏換上以摺紙圖案打造的珍稀外殼更細緻雕刻著閃耀星紋。

▲▼嬌蘭聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲▼嬌蘭聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 星芒奇想聖誕彩妝系列。

「OMBRES G高訂深邃四色眼影盤-星芒奇想限定版520」，經過再創的四色眼影盤，充滿獨特、明亮和諧的聖誕氛圍，內含2款金屬光眼影：金色和銀色，再搭配緞光棕和深裸色。具象徵性的幻彩流星蜜粉球獻出全新星狀蜜粉球，閃耀出金色光芒，嬌蘭真正的創新作品「幻彩流星蜜粉球-星芒奇想限定版」，將熱銷色號02冷白皙重新創造，並承裝於聖誕色彩的珍貴蜜粉盒中。

▲▼嬌蘭聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 幻彩流星蜜粉球-星芒奇想限定版，2,970元。

精奢的KISSKISS法式之吻護唇油，不但24小時保濕，還能豐唇、增添唇部色。全新聖誕限量版「KISSKISS法式之吻 波光蜜糖護唇油」推出2款璀璨閃亮的新色號。成分調配了蜂蜜與閃片，蘊藏著極高比例自然來源成分，389給予明亮帶金色閃粉的珊瑚色，而429呈現溫柔玫瑰木色調，帶著藍色調的桃紅色閃粉。

▲▼嬌蘭聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 提洛可高光亮彩餅-星芒奇想限定版，2,510元。

經典提洛可修容餅推出閃耀版本的「提洛可高光亮彩餅-星芒奇想限定版」，一款前所未見的漸層色打亮餅，從細膩粉色到和諧的蜜桃色，晶亮又閃耀著佳節慶祝氣氛的版本，能提升各膚色的氣色。

▲▼dior聖誕系列。（圖／品牌提供）

▲迪奧 聖誕倒數月曆，23,000元。

迪奧2025年以歡欣愉悅的馬戲團嘉年華為主題，推出聖誕倒數月曆，邀請大家走入迪奧聖誕「奇幻星願」的夢幻世界。倒數月曆中包括6款經典香氛、4款明星保養、10款彩妝單品、1款全新《迪奧香氛世家－奇幻星願香氛蠟燭》與3款限量《奇幻星願聖誕掛飾》，共24個夢幻驚喜。

▲▼dior聖誕系列。（圖／品牌提供）

外型為蒙田大道30號旗艦店門面，外牆鑲嵌著「奇幻星願」主題的燦金吊飾；門扉內為精巧抽屜式設計，可化身珠寶盒收納飾品，讓怦然心動的聖誕魔法成為居家生活的絕美收藏。

關鍵字：

彩妝, 聖誕, 限量版, 嬌蘭, 迪奧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

「最懶散星座」Top 3公開！　第１名要看到「效益」才肯動起來

戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

戀愛就人間蒸發！「重色輕友」星座Top 3 　第一名最常放朋友鴿子

《許我耀眼》趙露思「骨相美人妝」滿滿高級感！4技巧用一筆畫出立體度

《許我耀眼》趙露思「骨相美人妝」滿滿高級感！4技巧用一筆畫出立體度

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　雙十連假前先來喝一杯 「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰 孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行 Swatch史努比錶不只賣一天了　月相變霸氣手指展現號召力 巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關 周年慶開跑！OWNDAYS消費抽迪士尼雙人遊、QUIKSILVER秋冬新品兩件享8折 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面