什麼都忍耐下來卻被軟土深掘？3個方式讓你擺脫委屈不滿

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在生活或職場中，許多人選擇「以和為貴」，總是壓抑內心的不滿與不適，希望維持表面的和平，然而長期忍耐卻容易導致情緒壓抑、身心失衡，甚至在情緒崩潰後被誤解為「無理取鬧」，要避免這樣的惡性循環，學會正確表達與照顧自己的感受才是關鍵，以下提供三個具體方法，幫助你學會健康釋放壓力、建立情緒界線。

Tips 1：學會適時表達感受，不壓抑情緒



許多人害怕衝突，選擇沉默以維持表面和諧，但壓抑情緒只會讓壓力持續累積，當感覺被忽視或不舒服時，可以用「我覺得……」的句型表達，不攻擊對方、但清楚傳達自己的立場，這樣既能讓他人了解你的感受，也能避免情緒在日後爆發。

Tips 2：建立心理界線，分清責任歸屬



不必為他人的情緒負責，若總是習慣迎合別人，久而久之會失去自我，試著為自己設下心理界線，例如：明確拒絕不合理的要求、避免過度解釋，懂得說「不」，不是冷漠，而是保護自己情緒的方式。

Tips 3：定期釋放壓力，讓身心有喘息空間



長期忍耐情緒會造成內在能量枯竭，可以透過運動、寫日記、冥想或與信任的朋友傾訴，將壓力釋放出來，若情緒困擾已嚴重影響生活，也應考慮尋求專業心理諮詢，讓自己學會更健康的情緒調節方式。