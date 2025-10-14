2025年倒數月曆來了！金燦星芒美到捨不得用　隱藏小物限量收藏

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

雖然聖誕節尚未到來，但已經有許多品牌蓄勢待發，已經開始準備年末最重要的節日，尤其是「倒數月曆」絕對是重點看頭，從現在就開始迎接新年新氣象。

＃迪奧 2025聖誕倒數月曆

迪奧,嬌蘭,YSL,倒數月曆,美妝,聖誕節,。（圖／品牌提供）

宛如打開巴黎旗艦店蒙田大道30號的高級訂製殿堂，迪奧2025年的聖誕倒數月曆是由Pietro Ruffo所設計的馬戲團嘉年華，燦金吊飾還有雜技演員、馬戲團動物等等，連細節都充滿歡愉的氛圍，24格不同的抽屜更是擁有6款經典香水、4款明星保養還有10款彩妝品項等，還有3款奇幻星願聖誕掛飾是從未發售過的隱藏小物，絕對是粉絲必收藏的焦點。

＃嬌蘭 聖誕倒數月曆

迪奧,嬌蘭,YSL,倒數月曆,美妝,聖誕節,。（圖／品牌提供）

去年以蜂箱呼應品牌經典蜂王乳系列的倒數月曆，今年改以深紅色的書籍封面由瑪莉桑德蕾．維達（Mélissandre Vidal）打造，彷彿把嬌蘭百年歷史的製香故事，一一珍藏在每一格驚喜之中，25格不同的香氛、化妝品、保養品乘載了引以為傲的多款代表性之作，最後更以頂奢的紅寶之吻高訂唇膏正貨，在最後一天迎來最極致的慶祝喜悅。

＃YSL 奢金流星聖誕倒數月曆

ysl。（圖／公關）

將閃耀夜空中，一顆顆下墜星辰時的浪漫流星雨，刻畫出YSL 2025年的聖誕倒數月曆，首度以雙層設計打造出抽屜般的質感，每一格都是專屬於你的華麗驚喜，24格單品之中更是囊括了迷你版的經典單品，不僅可愛小巧也很適合隨身攜帶，只要購買月曆再贈奢華緞面唇膏系列正貨乙支。

迪奧, 嬌蘭, YSL, 倒數月曆, 美妝, 聖誕節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

