擅長暗中使絆子的三大星座！TOP 1根本是笑臉刺客　表面平靜、有機會就反擊

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

在人際互動中，總有一些人表面上笑臉迎人，實際上卻暗中使絆子、愛在背後動手腳，這類型的人往往擅長偽裝，懂得在別人成功的時候潑冷水，或暗地裡挑撥是非，以下就來揭曉那些會害身邊人的三大星座，要特別留意。

TOP 3：雙子座

雙子座外表看似開朗幽默，其實他們頭腦轉得快，觀察力又敏銳，一旦覺得有人威脅到自己，就可能用語言或小動作來讓對方出糗，雙子不一定懷有惡意，但他們享受「掌握局勢」的感覺，尤其在職場中，常用話術引導別人說出錯話，讓自己全身而退。

TOP 2：處女座

處女座表面上重視秩序與完美，其實內心對他人的缺點特別敏感，尤其當對方影響到自己的形象或利益時，他們可能選擇「暗中糾正」甚至「暗中破壞」，處女不會直接衝突，但他們會在背後一點一滴地削弱對方的信任度，讓別人看起來不夠可靠，進而維護自己的地位。

TOP 1：天蠍座

說到暗中使絆子的代表，天蠍座可說是名副其實的冠軍，他們心思深沉、報復心強，一旦覺得被冒犯，就會靜靜記在心裡，等待最佳時機「反擊」，天蠍不輕易出手，但一旦動手，往往精準又狠辣Ｍ他們擅長操控局勢、利用人心，在無聲無息間讓對手自亂陣腳，是最典型的「微笑刺客」。

