胡宇威收行李一定要帶它　老婆超不解就出包

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

演員胡宇威15日出席TUMI在麗晶精品開設的高端經典概念店，現場旅行包款以紐約為主題設計塗鴉，讓他大呼「像是回到家鄉」，更承認自己有打包強迫症，一定要把所有東西分門別類收好，「眼睛會非常舒服」，減少忘記的機率，像是球鞋、皮鞋也是旅行必備，但老婆妮妮卻認為「一定要嗎？」結果有次出門剛好就是遇上工作拍攝需要，卻完全沒準備，只好在當地買。

胡宇威以一身質感的藍色條紋西裝搭配黑褲與球鞋，身背TUMI Messina輕便單肩包，以時尚質感的商務人士風格，為品牌全新開店與50周年慶祝站台，他表示，非常喜歡品牌包款設計的細節，不僅有很多收納空間與口袋，甚至連放保溫杯的地方都有防水設計，真的非常貼心，是自己的出國首選。

而接下來胡宇威也透露即將去舊金山工作旅行，打包收納一定要整整齊齊，無法亂丟就出發，之前就曾經遇到襪子帶不夠或是保養品沒拿的狀況，所以一定要更有系統的整理；被問到老婆是否也是收納控？胡宇威笑說，「她每一個都要折好、折得小小，省出更多空間。」

TUMI在2025年4月從原本的代理商回歸品牌直營，在日前開設快閃店之後，於10月落腳麗晶精品打造全新高端經典概念店，以洗鍊簡約的質感店裝設計，凸顯出50周年更加大膽配色、專注細節的品味，陳列出眾多經典箱包，其中，Heritage Wall的傳承牆面，以科技感的鈦金屬、鋁金屬打造，不僅展現出時髦前衛態度，更展示出標誌性的19 Degree高端系列，讓品味人士不只是在旅行能體驗到品牌的體貼細節，更能延續到日常生活。

Victorinox也在台北101打造全台首間快閃店，以經典瑞士刀享譽全球的百年精品，更是把多功能的精湛工藝，拓展到旅行與日常品味，現場不僅有經典的Spectra 3.0行李箱，更展演出首次在台亮相的Werks Traveler 7.0系列，再生彈道聚酯纖維打造，具備卓越耐用與防潑水性能，內部結構更是規劃了筆電與平板專屬隔層、防刮襯裡、可拆式洗衣袋、西裝收納袋等等，直接一咖就可以是行動辦公室，有條不紊掌握生活節奏。