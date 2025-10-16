【廣編】RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶　由5N紅金與鈦合金鍛造的優雅錶殼

▲品牌自製CRMA4機芯，重新演繹世界時區精密結構。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶以製錶工藝譜寫旅行頌歌，憑借優雅卓然的RICHARD MILLE品牌風格，演繹超越時空的複雜工藝，全新款式限量100只。其獨創的多時區調校機制令佩戴者即時掌握全球任意地點的當地時間，堪稱旅行人士的珍貴夥伴。

經微噴砂處理的5N紅金錶圈搭載滾珠軸承結構，旅人透過輕旋錶圈選定城市，即可瞬間切換目標時區。錶圈內部的齒輪機構與時針輪聯動，將對準12點鐘位置的當前城市時間設為基準，即可同步錶圈其餘23座城市時間，透過飾有24小時的刻度圈，佩戴者可輕鬆讀取全球時間，隨著時區切換，玫瑰粉與勃根地紅雙色顯示盤清楚區分晝夜。

RM 63-02搭載直徑47毫米、厚度13.45毫米的圓形錶殼，由緞面打磨5N紅金經銑削成型，輔以拋光斜角處理，中層錶殼採用五級鈦合金打造，其表面潤飾與錶圈完美呼應。三件式錶殼內含106枚零件，其中12枚零件專為驅動世界時區錶圈而生，另有86枚CRMA4機芯中的零件共同實現此精密機制。

為確保此精密機制的持久運行，此創新設計中的所有元件都需達到極致的精準度，歷經超過5,000次完整旋轉測試，並在每1,000次旋轉後檢測密封性能，從而保證了30米防水性能。