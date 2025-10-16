fb ig video search mobile ETtoday

【廣編】RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶　由5N紅金與鈦合金鍛造的優雅錶殼

>

▲▼RM 63-02,世界時區自動上鍊腕錶,RICHARD MILLE。（圖／RICHARD MILLE提供）

▲品牌自製CRMA4機芯，重新演繹世界時區精密結構。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RM 63-02世界時區自動上鍊腕錶以製錶工藝譜寫旅行頌歌，憑借優雅卓然的RICHARD MILLE品牌風格，演繹超越時空的複雜工藝，全新款式限量100只。其獨創的多時區調校機制令佩戴者即時掌握全球任意地點的當地時間，堪稱旅行人士的珍貴夥伴。

經微噴砂處理的5N紅金錶圈搭載滾珠軸承結構，旅人透過輕旋錶圈選定城市，即可瞬間切換目標時區。錶圈內部的齒輪機構與時針輪聯動，將對準12點鐘位置的當前城市時間設為基準，即可同步錶圈其餘23座城市時間，透過飾有24小時的刻度圈，佩戴者可輕鬆讀取全球時間，隨著時區切換，玫瑰粉與勃根地紅雙色顯示盤清楚區分晝夜。

RM 63-02搭載直徑47毫米、厚度13.45毫米的圓形錶殼，由緞面打磨5N紅金經銑削成型，輔以拋光斜角處理，中層錶殼採用五級鈦合金打造，其表面潤飾與錶圈完美呼應。三件式錶殼內含106枚零件，其中12枚零件專為驅動世界時區錶圈而生，另有86枚CRMA4機芯中的零件共同實現此精密機制。

為確保此精密機制的持久運行，此創新設計中的所有元件都需達到極致的精準度，歷經超過5,000次完整旋轉測試，並在每1,000次旋轉後檢測密封性能，從而保證了30米防水性能。

關鍵字：

RM 63-02, 世界時區自動上鍊腕錶, RICHARD MILLE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

【廣編】RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶系列新款

【廣編】RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶系列新款

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 「最不在乎他人眼光」星座Top 3！第一名做自己到極致　誰都說不動 忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨 8個「自然理財法」錢越存越多　逛街最好一個人去 Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包 LVMH集團二少奶奶出點子　寶格麗蛇包變出新提把 擅長暗中使絆子的三大星座！TOP 1根本是笑臉刺客　表面平靜、有機會就反擊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面