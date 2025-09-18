【廣編】RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶系列新款

圖、文／RICHARD MILLE

RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶呈獻兩種全新款式:深藍色與白色 Quartz TPT®石英纖維材質、TZP 黑色陶瓷與 Carbon TPT®碳纖維材質，不僅彰顯品牌精髓，更展現了RICHARD MILLE 二十多年來的美學探索。品牌對色彩的精湛應用不斷為其腕錶作品注入新穎詮釋。

RM 30-01將動力儲存、離合器嚙合狀態指示器、日期顯示和錶冠功能選擇器搭載於鏤空五級鈦合金機芯底板和橋板。其設計理念源自於兩大目標:堅固耐用和便捷易用，使其成為活力日常的絕佳夥伴。

RM 30-01的TZP黑錶殼體現了品牌對卓越的不懈追求。宛若天空與海洋,深藍色 Quartz TPT®石英纖維與白色 Quartz TPT®石英纖維中層錶殼相得益彰，亦是彩色 Quartz TPT®石英纖維錶殼在 RM 30-01系列中的首次亮相。

在光影變幻之間，RM 30-01 憑藉專利的離合擺陀完美操控上鍊效能。如今，兩款新色突顯由鈦合金製成的自動機芯，為其富有設計感的線條帶來嶄新印象。

RM 30-01離合擺陀自動上鍊腕錶結合了複雜性、可靠性和易用性,是一款集品牌特色於一體的典範之作。