不是穿上就會暖！「發熱衣正確穿法」包太緊反而讓保暖力大打折

記者鮑璿安／綜合報導

冬天降溫有感，發熱衣成為許多人衣櫥裡的基本單品。不過發熱衣並不是「穿上就一定暖」，真正能否保暖，其實取決於穿法是否正確。若方法用錯，不只效果大打折扣，反而可能越穿越冷，甚至出現皮膚不適。以下整理出發熱衣的正確穿法與常見誤區，幫民眾在寒流中穿得更有效率。

▲▼ 發熱衣 。（圖／翻攝自官網）

▲發熱衣的原理，是利用纖維吸收身體散出的水氣產生微量熱能，再透過布料與皮膚之間的空氣層保溫 。（圖／翻攝自官網）

正確穿法：讓發熱衣貼身當「內建暖爐」

發熱衣的原理，是利用纖維吸收身體散出的水氣產生微量熱能，再透過布料與皮膚之間的空氣層保溫。因此最理想的穿法，是讓發熱衣直接貼身，但鬆緊適中不壓迫，外面再依氣溫加上針織衫、衛衣與防風外套，形成「發熱衣保溫、中層蓄熱、外層擋風」的洋蔥式穿搭。厚度選擇也與活動情境有關，室內或短時間外出可選擇輕薄款，長時間在戶外或接觸冷風則適合中厚或高機能款。

無論如何，保持身體與衣物乾爽是關鍵，一旦大量流汗卻沒有更換乾淨發熱衣，纖維飽和後吸濕發熱效果會下降，反而讓人覺得發冷。對於本身就有敏感肌、異位性皮膚炎的人來說，選擇親膚款，或在內側多穿一件薄棉背心減少直接摩擦，也能降低冬季乾癢不適。

錯誤穿法：包太緊、穿太久，反而越穿越冷

不少民眾為了「看起來瘦一點」，習慣在發熱衣外再套一件緊身衣或塑身衣，卻忽略這會把原本應該保留的空氣層壓扁，使血液循環變差，保暖效果反而下降。在非常溫暖的室內，或從事高強度運動時繼續穿著發熱衣，也會讓體表溫度過高、流出大量冷汗，一出門遇到冷風，更容易著涼。

