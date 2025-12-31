fb ig video search mobile ETtoday

天冷食慾大增怎麼辦？營養師教你3招克服　這樣減少熱量攝取

記者曾怡嘉／綜合報導

天冷時就好想吃東西怎麼辦？營養師夏子雯解釋，天冷時身體為了要維持體溫，基礎代謝率會上升，此時身體會燃燒更多熱量來保暖，促使大腦發出進食訊號以補充熱量，營養師教你3大實用對策克服，教你度過冬季。

營養師夏子雯分享，氣溫下降，下視丘內神經核也會被激活，進而提升食慾，這是自然的生理反應。而且，冬天人類本能會儲存脂肪來面對寒冬，因此偏好高熱量食物如甜食或油炸品，冬天因日照減少，導致血清素降低，情緒容易低落，因此渴望攝取碳水化合物，來快速提升心情。那麼如何克服食慾不讓熱量超標呢？

▲▼天冷胃口好？營養師3招幫你克服 。（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

#保持溫暖

除了增添保暖衣物外，別忘了要由內而外提升溫度，所以多喝溫熱水、溫熱無糖茶飲、或是薑茶，都能讓身體保暖，當感到想吃東西時，就先喝一杯，5分鐘後再決定進食，防脫水誤判飢餓。

#放慢進食速度

多嚼慢食，每餐咀嚼20次以上，能有效刺激飽食中樞、促進GLP-1分泌、延緩胃排空，並穩定血糖，避免暴食衝動，減少總熱量攝取約12%；同時提升自律神經活性、增加攝食產熱效應，提高代謝消耗。

#多攝取蛋白質與蔬菜

早餐以蛋白質為主，外加些許全穀、午晚餐比例2蛋白質+2蔬+1全穀，提升飽足感、穩定血糖波動；若有自製的低鈉蔬菜湯，可以於餐前喝，但若是外食高鈉的湯品，反而要控制飲用量喔！

營養師建議早餐組合搭配

在家早餐

1.燕麥+奇亞籽+無糖豆漿

當食材吸收水分膨脹，能延長飽足感，煮成熱熱的燕麥粥。

2.希臘優格

低脂高蛋白，可再1碗加漿果，抑制饑餓激素並提升代謝。

在外早餐

1.西式早餐店

可選薄的蛋餅和薄吐司，內餡不選加工肉、炸的、甜果醬等，外加無糖豆漿1杯。

2.中式早餐店

大部分的食物都比較屬於碳水高熱量地雷，假日偶爾吃就好。

冬季飲食, 控食祕訣, 營養師建議, 保暖方法, 健康早餐

