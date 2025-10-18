EXO伯賢最愛iPhone 17 Air天空藍！同色系球鞋不用搶　adidas、PUMA好入手

文／美人圈

不知道各位果粉們有沒有幸運購入第一波iPhone 17呢？這次除了新配色iPhone 17 Pro「宇宙橙」必搶外，另一款iPhone 17 Air天空藍更是火到不行，就連EXO伯賢都搶入手。想跟上這股「藍色風潮」，光有手機還不夠，腳上當然也要呼應色系才到位這次就幫大家整理一系列「天空藍」同款百搭藍色球鞋推薦，不只百搭還能輕鬆打造清爽感的潮流穿搭。

▲iPhone 17 Air天空藍。（圖／APPLE）

iPhone 17 Air 天空藍同色系球鞋整理

天空藍球鞋推薦：Nike Air Max Muse

Karina同款Nike Air Max Muse又推出新配色啦！這次以清新天空藍色為主調，配上金屬銀Swoosh小勾勾裝點，鞋底則配置Zoom Air氣墊單元，兼具潮流感與舒適腳感。小隻女上腳立刻擁有逆天長腿，堪稱最強美腿神鞋。

▲Nike Air Max Muse，NT$6,300。（圖／Nike）

天空藍球鞋推薦：adidas Originals TAEKWONDO MEI 休閒鞋

adidas Originals TAEKWONDO MEI休閒鞋完美融合時下最夯的芭蕾舞鞋元素，光滑的皮革鞋面和柔軟的麂皮，與運動風的皮革三條線和後跟拉環形成鮮明對比，天空藍與白色交織出甜美氛圍。三組不同長度和材質的鞋帶增添DIY獨特風格，可以自己客製化外觀，搭配性超多元！

▲天空藍球鞋推薦：NT$3,490。（圖／adidas Originals）

天空藍球鞋推薦：adidas Originals GAZELLE LO PRO 休閒鞋

延續經典Gazelle系列的簡約輪廓，這雙LO PRO版本注入更修長的鞋身線條，搭配清新的天空藍麂皮鞋面與對比白色三條線，復古氛圍滿滿卻又帶點俐落感。不論是牛仔褲、短裙或運動套裝，都能輕鬆穿出韓系街頭感，是入手藍色球鞋的高CP值選擇。

▲adidas Originals GAZELLE LO PRO 休閒鞋，NT$3,690。（圖／adidas Originals）

天空藍球鞋推薦：PUMA Speedcat NEW YORK 賽車運動鞋

源自1999年經典Speedcat賽車鞋款，PUMA這回推出的NEW YORK特別版注入清爽的天空藍配色，讓復古賽車風更添時髦氣息。低筒修長鞋型搭配麂皮質感以及率性牛仔元素，展現不同於以往的街頭運動感，價格親民又有獨特設計，絕對是藍色系鞋櫃必收款。

▲PUMA Speedcat NEW YORK 賽車運動鞋，NT$3,480。（圖／PUMA）

天空藍球鞋推薦：PUMA Bella UT FC 休閒運動鞋

少女們一定會愛的PUMA Bella UT FC休閒運動鞋以絲緞感白色布料拼接淺天空藍PUMA Formstrip，低調卻不失亮點。修長的鞋型設計來自賽車鞋靈感，帶點復古味道，搭配淺灰色鞋底更顯高級。這雙鞋除了可以搭配運動風穿搭，搭牛仔褲或是夏天的短裙也完全沒違和感，清爽又百搭。

▲PUMA Bella UT FC 休閒運動鞋，NT$2,880。（圖／PUMA）

天空藍球鞋推薦：ASICS GEL-KAYANO 12.1

全新GEL-KAYANO 12.1系列混血登場，融合ASICS兩大經典跑鞋基因，鞋款承襲GEL-KAYANO 12經典鞋面設計，結合GEL-NIMBUS 17中底結構，兼具穩定支撐與舒適腳感。最新主打色蒼穹藍削弱鞋款本身中性的感覺，注入滿滿清新活力，男女生都可以駕馭。

▲ASICS GEL-KAYANO 12.1，NT$2,880。（圖／ASICS）

天空藍球鞋推薦：FILA ECHAPPE MS v2中性芭蕾風運動鞋

FILA近年大力主打的ECHAPPE MS v2，把運動鞋融入輕盈的芭蕾舞鞋元素，鞋身線條修長、鞋底偏薄，搭配夢幻的天空藍配色，更顯溫柔與清新氣質。這雙設計男女皆可穿，還是韓韶禧同款，有尺寸一定要把握機會入手。

▲FILA ECHAPPE MS v2中性芭蕾風運動鞋，NT$3,980。（圖／FILA）

