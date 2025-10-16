fb ig video search mobile ETtoday

SNS話題爆火！迪奧限量版雙頭唇釉來了　柔霧、璀璨唇色一次GET

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

聖誕彩妝可以說是一年當中最華麗的系列，以慶祝新的一年到來；近期就有不少絕美的限量單品很欠收，包裝極美不說，連質地都是頂天級的存在，荷包一點都守不住！

＃迪奧 奇幻星願限量彩妝

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以馬戲團歡愉的氣氛結合經典設計元素，迪奧2025年末以奇幻星願打造出金色的限量彩妝系列，包括：五色眼影、藍星唇膏、氣墊粉餅盒等等，都換上絕美浪漫的金色圖騰，展現出奢華高貴的喜悅氣氛，其中，最具注目焦點的就是首度亮相的限量單品金緻雙頭唇釉，不僅在SNS上面話題爆紅，同時可以製造出柔霧、亮閃兩種不同的妝感，可以單擦也可以疊用，尤其是閃耀釉光唇蜜，一抹宛如讓雙唇灑上璀璨星河，絕對是必收。

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

另外，品牌常態的五色眼影也推出限量色選，磚紅調的#636烈焰馬戲、紫羅蘭的#912魔幻盛宴，質地顯色又好上手，特殊五色設計的格子，不管是直線、橫線、斜線都可以快速組成3色搭配，簡直眼妝教科書，輕鬆就能夠完成深邃眼神，當然柔軟質地能均勻服貼在眼部肌膚，一整天妝容完美不斷電。

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

＃PAUL & JOE 巴黎女伶彩妝組

以1920年代的絢麗復古的巴黎派對為靈感，水晶燈光影錯落在巴洛克宮廷的浮世奢華，PAUL & JOE設計出限量的巴黎女伶彩妝組，以三色眼影盤結合唇膏與亮采餅，不僅可以打造出具有溫柔感的整體妝容，更是日常也很好搭配的色選，組合更是設計出專屬的彩妝收納包，每年限定圖騰絕對是必收焦點。

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

迪奧,DIOR,PAUL & JOE,彩妝,聖誕彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

