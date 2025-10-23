不再無效敷面膜！正確敷法一次看膨嫩有感　8款MIT面膜推薦清單

文／美人圈

最即時有效的保養，很多人第一個會想到的就是「敷面膜」，不少人敷完會覺得只是假潤、效果稍縱即逝，想要真正做到深層補水、修護受損、提升彈性光澤，除了敷法要正確，挑對面膜更是關鍵。這次精選8款MIT面膜推薦清單，從積雪草修護、外泌體抗老到膠原蛋白彈潤，敷完不只瞬間保水，更能讓膚況穩定持續，真正告別「無效敷面膜」！

有效敷面膜重點1：敷之前先溫和去角質，讓養分更好進去

很多人洗完臉後就直接敷面膜，但其實此時肌膚表面是乾燥且偏親油的，如果直接敷上面膜，不僅效果有限、還容易隨著蒸發造成更乾。正確做法是用化妝棉沾化妝水，輕輕擦拭帶走老廢角質，擦上精華後接著再敷面膜。這一步驟尤其對油肌、混合肌特別重要，因為皮脂分泌旺盛，角質清理到位，後續吸收力才會翻倍。

有效敷面膜重點2：敷面膜前加一道精華，加乘保養

想讓面膜效果更好？建議先上一層「保濕或修護精華」再敷上面膜，這樣不僅能減少面膜單打獨鬥的壓力，也能透過後續濕敷的過程，讓精華更有效被吸收。如果需要急救保養的話，也可以洗完臉後，擦上精華及保濕乳，再敷上面膜，之後可以簡單的將殘留的精華及保濕乳擦拭掉，簡單多一個步驟，就可以加乘保養效果。

MIT面膜推薦：Vecs Gardenia 嘉丹妮爾 Plus+ 極效積雪草修復面膜

睽違3年，Vecs Gardenia 嘉丹妮爾再推全新面膜！主打溫和的積雪草原液修復配方，融合野生積雪草與專利外囊泡技術，修護力更升級。這次還特別加入鉑金成分，搭配高彈性隱形面膜布，能舒緩敏弱、補水鎖水又服貼，讓肌膚更有彈性與光澤。特別適合敏弱肌、膚況不穩或醫美術後使用。

MIT面膜推薦：BRIGIN 媛生 大馬士革玫瑰膠原彈力面膜

嚴選巴爾幹半島大馬士革玫瑰，搭配膠原蛋白與3D玻尿酸，深層補水、改善乾紋，讓肌膚水潤透亮。另有積雪草B5舒緩穩肌面膜，添加西班牙積雪草與B5，28ml高純精華加上超薄天絲膜布，能快速補水修護，無酒精配方溫和不刺激，敏弱肌也能安心使用。

MIT面膜推薦：Neogence 霓淨思 外泌體肌因面膜

專業醫美品牌Neogence推出全新外泌體系列，28ml高濃度精華搭配超導水透膜，主打保濕、亮白、緊緻三效合一。三款分別是：緊緻款－人蔘外泌體＋A醇＋膠原蛋白，淡化細紋、恢復彈性；亮白款－芍藥外泌體＋乙基維他命C＋菸鹼醯胺，改善蠟黃、提亮膚色；保濕款－積雪草外泌體＋玻尿酸＋角鯊烷，深層補水、舒緩乾燥。依膚況選用，全面升級日常修護。

MIT面膜推薦：TTM 提提研 雙活性外泌體賦活潤凍膜

這款凍膜加入瑞士植物性外泌體與雙活性機制，能強化肌膚屏障、防禦力和保水力，再搭配尿酸與白樺樹多醣，快速提升含水量。夜間敷著就能持續修護，一覺醒來水嫩透亮，被稱為「快敷膜」，特別適合出國飛行、醫美術後或急救保養時使用。

MIT面膜推薦：AKIMIA 3重泌體乾式微電流面膜

由AKIMIA與中興大學研發，結合雙重滲透科技與微電流導入，先打開肌膚通道，再將外泌體修護、抗老、補水成分直送肌底。乾式膜布設計，只要加水就能啟動精華，吸收更快更精準。不僅提升修護力，也減少用水與包材，兼顧環保與保養效果。

MIT面膜推薦：Erwachen 醒寤 伏甯舒敏活泉面膜

專為壓力肌打造，結合隱形保濕因子、極地防護精萃與深海益菌，從補水、鎖水到穩水全方位調理，改善因壓力引起的痘痘與油水平衡問題。採用專利奶皮面膜布，不含螢光劑與石化纖維，低刺激又安心，敏弱肌也適合使用。敷用同時還能享受放鬆療癒感。

MIT面膜推薦：FIRICOT 杉杏 深海泉活修護面膜

主打三重神經醯胺搭配深海舒緩因子Abyssine™，再加上積雪草、洋甘菊等植萃，能強化屏障、舒緩泛紅並長效保濕。質地清爽服貼，特別適合換季、醫美術後或熬夜後急救使用。搭配品牌安瓶與輕齡霜效果更佳，保養力全面升級。

