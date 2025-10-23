fb ig video search mobile ETtoday

不再無效敷面膜！正確敷法一次看膨嫩有感　8款MIT面膜推薦清單

>

文／美人圈

最即時有效的保養，很多人第一個會想到的就是「敷面膜」，不少人敷完會覺得只是假潤、效果稍縱即逝，想要真正做到深層補水、修護受損、提升彈性光澤，除了敷法要正確，挑對面膜更是關鍵。這次精選8款MIT面膜推薦清單，從積雪草修護、外泌體抗老到膠原蛋白彈潤，敷完不只瞬間保水，更能讓膚況穩定持續，真正告別「無效敷面膜」！

有效敷面膜重點1：敷之前先溫和去角質，讓養分更好進去

很多人洗完臉後就直接敷面膜，但其實此時肌膚表面是乾燥且偏親油的，如果直接敷上面膜，不僅效果有限、還容易隨著蒸發造成更乾。正確做法是用化妝棉沾化妝水，輕輕擦拭帶走老廢角質，擦上精華後接著再敷面膜。這一步驟尤其對油肌、混合肌特別重要，因為皮脂分泌旺盛，角質清理到位，後續吸收力才會翻倍。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲敷面膜之前先溫和去角質。（圖／IG@celimax.korea）

有效敷面膜重點2：敷面膜前加一道精華，加乘保養

想讓面膜效果更好？建議先上一層「保濕或修護精華」再敷上面膜，這樣不僅能減少面膜單打獨鬥的壓力，也能透過後續濕敷的過程，讓精華更有效被吸收。如果需要急救保養的話，也可以洗完臉後，擦上精華及保濕乳，再敷上面膜，之後可以簡單的將殘留的精華及保濕乳擦拭掉，簡單多一個步驟，就可以加乘保養效果。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲敷面膜前加一道精華。（圖／IG@celimax.korea）

MIT面膜推薦：Vecs Gardenia 嘉丹妮爾 Plus+ 極效積雪草修復面膜

睽違3年，Vecs Gardenia 嘉丹妮爾再推全新面膜！主打溫和的積雪草原液修復配方，融合野生積雪草與專利外囊泡技術，修護力更升級。這次還特別加入鉑金成分，搭配高彈性隱形面膜布，能舒緩敏弱、補水鎖水又服貼，讓肌膚更有彈性與光澤。特別適合敏弱肌、膚況不穩或醫美術後使用。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲Vecs Gardenia 嘉丹妮爾 Plus+ 極效積雪草修復面膜，6片／NT$520。（圖／Vecs Gardenia 嘉丹妮爾）

MIT面膜推薦：BRIGIN 媛生 大馬士革玫瑰膠原彈力面膜

嚴選巴爾幹半島大馬士革玫瑰，搭配膠原蛋白與3D玻尿酸，深層補水、改善乾紋，讓肌膚水潤透亮。另有積雪草B5舒緩穩肌面膜，添加西班牙積雪草與B5，28ml高純精華加上超薄天絲膜布，能快速補水修護，無酒精配方溫和不刺激，敏弱肌也能安心使用。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲BRIGIN 媛生 大馬士革玫瑰膠原彈力面膜，5片／NT$780。（圖／ BRIGIN媛生）

MIT面膜推薦：Neogence 霓淨思 外泌體肌因面膜

專業醫美品牌Neogence推出全新外泌體系列，28ml高濃度精華搭配超導水透膜，主打保濕、亮白、緊緻三效合一。三款分別是：緊緻款－人蔘外泌體＋A醇＋膠原蛋白，淡化細紋、恢復彈性；亮白款－芍藥外泌體＋乙基維他命C＋菸鹼醯胺，改善蠟黃、提亮膚色；保濕款－積雪草外泌體＋玻尿酸＋角鯊烷，深層補水、舒緩乾燥。依膚況選用，全面升級日常修護。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲Neogence 霓淨思 外泌體緊緻面膜，4片／NT$299。（圖／Neogence 霓淨思）

MIT面膜推薦：TTM 提提研 雙活性外泌體賦活潤凍膜

這款凍膜加入瑞士植物性外泌體與雙活性機制，能強化肌膚屏障、防禦力和保水力，再搭配尿酸與白樺樹多醣，快速提升含水量。夜間敷著就能持續修護，一覺醒來水嫩透亮，被稱為「快敷膜」，特別適合出國飛行、醫美術後或急救保養時使用。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲TTM 提提研 雙活性外泌體賦活潤凍膜，10片／NT$1,480。（圖／TTM 提提研）

MIT面膜推薦：AKIMIA 3重泌體乾式微電流面膜

由AKIMIA與中興大學研發，結合雙重滲透科技與微電流導入，先打開肌膚通道，再將外泌體修護、抗老、補水成分直送肌底。乾式膜布設計，只要加水就能啟動精華，吸收更快更精準。不僅提升修護力，也減少用水與包材，兼顧環保與保養效果。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲AKIMIA 3重泌體乾式微電流面膜，5片／NT$900。（圖／AKIMIA）

MIT面膜推薦：Erwachen 醒寤 伏甯舒敏活泉面膜

專為壓力肌打造，結合隱形保濕因子、極地防護精萃與深海益菌，從補水、鎖水到穩水全方位調理，改善因壓力引起的痘痘與油水平衡問題。採用專利奶皮面膜布，不含螢光劑與石化纖維，低刺激又安心，敏弱肌也適合使用。敷用同時還能享受放鬆療癒感。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲Erwachen 醒寤 伏甯舒敏活泉面膜，5片／NT$1,080。（圖／Erwachen 醒寤）

MIT面膜推薦：FIRICOT 杉杏 深海泉活修護面膜

主打三重神經醯胺搭配深海舒緩因子Abyssine™，再加上積雪草、洋甘菊等植萃，能強化屏障、舒緩泛紅並長效保濕。質地清爽服貼，特別適合換季、醫美術後或熬夜後急救使用。搭配品牌安瓶與輕齡霜效果更佳，保養力全面升級。

▲面膜 。（圖／翻攝自IG）

▲FIRICOT 杉杏 深海泉活修護面膜，NT$1,280。（圖／FIRICOT 杉杏）

延伸閱讀

外泌體是什麼？最新「外泌體保養品」解析！功效、用法、推薦一次看

2025 Costco必買美妝保養品清單！AHC爆火面膜現省600、韓妞推爆Torriden精華也有

Threads熱門「台灣農會」保養品推薦！精華液、牙膏、洗面乳必收，農會比想像中更好買

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 保養, 面膜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

硬撐有礙健康！「4個警訊」代表你壓力已經超標　 「表面和氣、背後搞鬼」星座Top 3！第一名看似好相處其實有仇必報 史瑞克式戀愛是什麼？找「條件差」對象反而更安心　背後4大動機曝光 越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？ 超級富人從不「追錢」！關鍵在淺意識升級　讓財富自然湧進來 亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 H＆M x Glenn Martens搶先看！平價入手設計金童作品　皺褶包、印花裝必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面