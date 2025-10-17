fb ig video search mobile ETtoday

「希望朋友過得好，但不要比我好」　因為你內心缺安全感

▲▼心理。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama）

▲健康的友情是一起共好的走下去。（圖／翻攝自FB/JTBC DRAMA）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也曾這樣想過嗎？「希望朋友過得好，但不要比我好」這句話，看似矛盾，其實是許多人心底都曾閃過的念頭。這樣的情緒並非惡意，而是來自人性中再自然不過的比較心理與不安全感。

#為朋友開心同時卻也焦慮

在友情裡，我們常希望彼此一同成長、彼此支持。然而，當朋友突然升職、戀愛幸福、生活順遂時，內心那份「為他開心」的同時，也可能夾雜著一絲失落與焦慮。這並不是嫉妒，而是潛意識在作祟，想著為什麼他能做到，而我還在原地？這種比較讓人感到不安，也觸動了對自我價值的懷疑。

#來自對現狀不滿

這樣的心理往往是因為我們對自己現狀的不滿。當內心缺乏安全感，就容易希望他人不要「太好」，以維持內在的平衡感。這種情感在同輩、好友之間尤其明顯。它不是不希望別人幸福，而是害怕自己被比下去或顯得不夠好。

#轉移焦點來激發自己

要化解這樣的矛盾，關鍵在於轉移焦點。當朋友變得更好時，不妨視為一種啟發：他做到了，我也有機會。其次，練習真心祝福，自信是能為他人的成功感到快樂，而不會動搖自我價值。最後，多關注自己的步伐，去經營屬於自己的成就感。真正成熟的友情，不是比較誰走得更快，而是彼此都能越來越好。

關鍵字：

友情, 比較心理, 不安全感, 自我價值, 成功

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

