天母萬聖節將登場！網羅6間超強周邊美食　變裝玩到嗨翻天也吃得香

文／MENU美食誌

第17屆天母萬聖節嘉年華即將開始，網羅六間超強在地美食，讓你玩得夠也吃得香！

典華雅聚 士林店
福華路114號

典華餐飲集團品牌之一，提供活水海鮮、粵菜港點，料理手法不侷限於傳統宴席菜色，推薦避風塘雙龍塔、明爐櫻桃鴨、瑤柱粥、芋香炸狗骨和干貝絲瓜腸。

▲美食 。（圖／美食誌提供）

▲典華雅聚。。（圖／美食客Simon老饕提供）

JB’s Diner
天玉街38巷16弄2號

絕美獨棟庭院鄉村風搭配上兩層樓玻璃屋，餐點種類多元，推薦美式鬆餅早餐、費城牛肉起司三明治、羅勒青醬鮭魚干貝麵、熱拿鐵和菠菜野菇起司烤蛋早餐 。

▲美食 。（圖／美食誌提供）

▲ JB’s Diner。（圖／美食客Chuyi提供）

Il Mercato Wine Cafe 義瑪卡多餐酒咖啡館天母店
忠誠路二段162號

兼具義式餐酒與歐風氛圍的複合式咖啡館，菜單以義大利傳統料理為主，提供多款手工披薩、熱壓三明治，推薦帕瑪森起司牛肉丸Meatballs、義大利鄉村比薩。

▲美食 。（圖／美食誌提供）

▲Il Mercato Wine Cafe 義瑪卡多餐酒咖啡館。（圖／美食客Feng提供）

藏王 極上鍋物 – 天母店
忠誠路二段55號三樓

有全台肉品最強火鍋之稱的藏王極上鍋物，菜單提供多種頂級肉品和海鮮，一共有60款套餐可選擇，推薦極上日本A5和牛大滿足25oz雙人套餐、天鑽海大蝦。

▲美食 。（圖／美食誌提供）

▲藏王 極上鍋物 。（圖／美食客象山女子提供）

我想做 愛玉
士東路89巷2號

位於士東市場對街的住宅巷弄間，提供愛玉、豆花、粉圓冰三種，冬季有提供燒仙草和紅豆湯，主打特色手工愛玉，推薦蜂蜜檸檬愛玉、紅柚檸檬愛玉、豆漿豆花。

▲我想做 愛玉。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

Podium
中正路209號2、3樓

隱身在士林民宅的頂級法式餐廳，主打以法式料理手法呈現台灣風情料理，每天的菜色皆不同，每季會更換菜單一次，從食材、味道、服務、環境都十分講究。

▲Podium。（圖／美食客VHuang提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

