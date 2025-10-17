fb ig video search mobile ETtoday

金鐘時尚總覽 ／安心亞戴鑽石耳環當女神　Lulu千萬鑽戒拼了

>

▲▼金鐘珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲安心亞以性感禮服搭配約662萬元DAMIANI珠寶走金鐘紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）隆重登場，女星們不約而同都選擇設計感強烈的耳環，為整體造型增添氣勢，以《同學來了》角逐「綜藝節目主持人獎」的安心亞，身穿性感羽毛裝搭配義大利珠寶品牌DAMIANI鑲嵌8克拉鑽石的Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K白金高級珠寶鑽石耳環登上紅毯，輕鬆展現女神風範。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲安心亞佩戴DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K白金高級珠寶鑽石耳環，1,630,000元。（圖／Damiani提供）

入圍「生活風格節目主持人獎」的劉品言以一襲雪紡彩色花卉禮服亮相，她選戴色調與繽紛服裝完美呼應的Tiffany & Co.珠寶，特別是火焰造型Jean Schlumberger by Tiffany Flame耳環，凸顯個性美；擔任金鐘獎節目類頒獎典禮主持人的Lulu黃路梓茵則是全場最貴氣的女星，穿戴總值超過2000萬元的PIAGET（伯爵）高級珠寶，除了耀眼的耳環，還有價值約11,100,000元的Treasures 系列 18K 白金鑽石戒指，大氣設計讓人一眼看見。

▲▼金鐘珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲劉品言（上）搭配的Jean Schlumberger by Tiffany Flame 鉑金與黃K金鑽石耳夾。（圖／攝影中心攝、Tiffany提供）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲Lulu黃路梓茵穿戴伯爵頂級珠寶作品登上紅毯，11,100,000元的Treasures 系列 18K 白金鑽石戒指相當耀眼。（圖／伯爵提供）

此次紅毯男星們巧妙運用胸針，款款都是深具分量的重量級作品，溫昇豪在白色領帶上別著寶格麗（BVLGARI）SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石蛇形胸針；與搭檔小S再次入圍「綜藝節目主持人獎」的派翠克也在胸前墜上亮眼胸針，別上靈感源自蓮花的De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石胸針吸睛。

▲▼金鐘珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲溫昇豪（上）領帶別上寶格麗SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石胸針。（圖／攝影中心攝、寶格麗提供）

▲▼ 派翠克 。（圖／公關照）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲派翠克（上）一身黑裝搭配De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石胸針，約1,700,000元。（圖／De Beers提供）

而以《人生幹大事 上船了各位！》及《不在我的世界當勇者》雙料入圍主持人獎的胡宇威，出席金鐘獎所戴的海瑞溫斯頓（Harry Winston）胸針更有趣，原來是從鑲嵌鑽石與藍寶石的Ultimate Emerald Signature珠寶腕錶轉化而來，襯托出他的貴公子氣息。

▲▼金鐘珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威（上）將海瑞溫斯頓鑲嵌鑽石與藍寶石的Ultimate Emerald Signature珠寶腕錶轉化為胸針佩戴。（圖／圖／攝影中心攝、海瑞溫斯頓提供）

►金鐘時尚總覽 ／安心亞化身白羽女神搶最美！陶晶瑩浮誇戰袍帶16歲帥兒壓軸

關鍵字：

金鐘獎, 2025金鐘獎, 金鐘60

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚總覽 ／安心亞化身白羽女神搶最美！陶晶瑩浮誇戰袍帶16歲帥兒壓軸

金鐘時尚總覽 ／安心亞化身白羽女神搶最美！陶晶瑩浮誇戰袍帶16歲帥兒壓軸

桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！預計年底前開幕

桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！預計年底前開幕

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

76％台灣人用隨行杯「全球第一」　調查：2個理由是主因

看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬 忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨 營養師曝「3個時間點」斷崖式衰老　提早預防勝於治療 擅長暗中使絆子的三大星座！TOP 1根本是笑臉刺客　表面平靜、有機會就反擊 8個「自然理財法」錢越存越多　逛街最好一個人去 胡宇威收行李一定要帶它　老婆陳庭妮超不解就出包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面