金鐘時尚總覽 ／安心亞戴鑽石耳環當女神　Lulu千萬鑽戒拼了

▲安心亞以性感禮服搭配約662萬元DAMIANI珠寶走金鐘紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）隆重登場，女星們不約而同都選擇設計感強烈的耳環，為整體造型增添氣勢，以《同學來了》角逐「綜藝節目主持人獎」的安心亞，身穿性感羽毛裝搭配義大利珠寶品牌DAMIANI鑲嵌8克拉鑽石的Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K白金高級珠寶鑽石耳環登上紅毯，輕鬆展現女神風範。





▲安心亞佩戴DAMIANI Masterpiece Mimosa大師傑作含羞草系列18K白金高級珠寶鑽石耳環，1,630,000元。（圖／Damiani提供）

入圍「生活風格節目主持人獎」的劉品言以一襲雪紡彩色花卉禮服亮相，她選戴色調與繽紛服裝完美呼應的Tiffany & Co.珠寶，特別是火焰造型Jean Schlumberger by Tiffany Flame耳環，凸顯個性美；擔任金鐘獎節目類頒獎典禮主持人的Lulu黃路梓茵則是全場最貴氣的女星，穿戴總值超過2000萬元的PIAGET（伯爵）高級珠寶，除了耀眼的耳環，還有價值約11,100,000元的Treasures 系列 18K 白金鑽石戒指，大氣設計讓人一眼看見。





▲劉品言（上）搭配的Jean Schlumberger by Tiffany Flame 鉑金與黃K金鑽石耳夾。（圖／攝影中心攝、Tiffany提供）





▲Lulu黃路梓茵穿戴伯爵頂級珠寶作品登上紅毯，11,100,000元的Treasures 系列 18K 白金鑽石戒指相當耀眼。（圖／伯爵提供）

此次紅毯男星們巧妙運用胸針，款款都是深具分量的重量級作品，溫昇豪在白色領帶上別著寶格麗（BVLGARI）SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石蛇形胸針；與搭檔小S再次入圍「綜藝節目主持人獎」的派翠克也在胸前墜上亮眼胸針，別上靈感源自蓮花的De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石胸針吸睛。





▲溫昇豪（上）領帶別上寶格麗SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石胸針。（圖／攝影中心攝、寶格麗提供）

▲派翠克（上）一身黑裝搭配De Beers Enchanted Lotus高級珠寶鑽石胸針，約1,700,000元。（圖／De Beers提供）

而以《人生幹大事 上船了各位！》及《不在我的世界當勇者》雙料入圍主持人獎的胡宇威，出席金鐘獎所戴的海瑞溫斯頓（Harry Winston）胸針更有趣，原來是從鑲嵌鑽石與藍寶石的Ultimate Emerald Signature珠寶腕錶轉化而來，襯托出他的貴公子氣息。





▲胡宇威（上）將海瑞溫斯頓鑲嵌鑽石與藍寶石的Ultimate Emerald Signature珠寶腕錶轉化為胸針佩戴。（圖／圖／攝影中心攝、海瑞溫斯頓提供）

