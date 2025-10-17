金鐘時尚總覽 ／Lulu甜牽陳漢典亮相！超閃魚尾裙搭4千萬伯爵珠寶美翻

記者鮑璿安／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮於今10月17日在臺北流行音樂中心盛大舉辦，搶先登場的星光大道成為預熱焦點，本次紅毯由夏和熙與木木（林葦妮）聯手主持，典禮主持棒則交由Lulu黃路梓茵獨挑大樑。看點還在於許久未公開露面的小S憑《小姐不熙娣》再度入圍「綜藝節目主持人獎」，將與老搭檔蔡康永一同現身頒獎典禮，成為本屆金鐘盛會最受期待的環節。而本篇將為大家即時不斷更新紅毯上的精彩造型，包括小 S 、胡宇威、李霈瑜、鍾瑶等人都將現身，一起鎖定！

「棒棒堂」全員合體朵拉 Dora





▲「棒棒堂」全員合體朵拉 Dora。（圖／攝影中心攝）

「棒棒堂」全員合體登上金鐘紅毯氣勢十足！六位成員以黑與深咖啡色西裝打造俐落挺拔造型，根本在比誰的「V」比較深，性感胸肌線條難以忽視。朵拉則以銀灰一字肩貼身禮服亮相，簡約中帶優雅光澤。

唐綺陽





▲唐綺陽以一身全黑造型現身，寬版西裝外套結合不規則下襬的緞面洋裝。（圖／攝影中心攝）

「國師」唐綺陽以一身全黑造型現身，寬版西裝外套結合不規則下襬的緞面洋裝，腳踩厚底黑色軍靴氣場全開，短裙造型更難得秀出修長美腿。

Lulu黃路梓茵、陳漢典、吳宗憲







▲（左起）陳漢典、Lulu、吳宗憲。（圖／攝影中心攝）







▲Lulu這一身Lace&Dolly玫瑰金亮片魚尾禮服，貼身剪裁勾勒出優雅曲線，細緻網紗與水晶編織出閃耀光澤 。（圖／品牌提供）





▲陳漢典、Lulu甜蜜比心 。（圖／官方照）

剛宣佈結婚喜訊的Lulu黃路梓茵與陳漢典一同甜蜜登場，Lulu這一身Lace&Dolly玫瑰金亮片魚尾禮服，貼身剪裁勾勒出優雅曲線，細緻網紗與水晶編織出閃耀光澤，展現自信女神氣場。她佩戴PIAGET伯爵總價值4000萬的珠寶點綴奢華造型，Solstice頂級珠寶系列18K白金鑽石耳環搭配上指尖的Treasures系列18K白金鑽石戒指，顯得氣質非凡。陳漢典則身著SHIATZY CHEN 夏姿．陳 2025秋冬系列羊毛翻領西裝套裝，以寬鬆直筒線條展現沉穩氣勢，搭配背後飾有鉚釘刺繡的白襯衫，在俐落輪廓中流露細膩質感，搭配Tiffany & Co. Tiffany Lock全鋪鑲鑽墜鍊及T1寬版戒指與手環，剛柔並濟又不失紳士優雅。

木木（林葦妮）、夏和熙





▲2025金鐘獎節目紅毯主持人，夏和熙、木木（林葦妮）。（圖／攝影中心攝）





▲木木（林葦妮） 佩戴FRED Pretty Woman系列18K白金鑽石耳環、白金項鍊；夏和熙則是混搭Qeelin Tien Di、Wulu經典戒指及Wulu Eternity耳環 。（圖／官方提供）

木木（林葦妮） 擔任星光大道紅毯主持，她穿上風格甜美的蝴蝶結緊身禮服，珠寶方面佩戴FRED Pretty Woman系列18K白金鑽石耳環、白金項鍊。夏和熙則是演繹Ferragamo 2025早春系列，以繫釦休閒襯衫搭配五口袋長褲，一身介於正式與率性之間的穿搭，混搭Qeelin Tien Di、Wulu經典戒指及Wulu Eternity耳環，呈現不一樣的紅毯風格。