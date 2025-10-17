金鐘時尚／網友票選江宏傑紅毯最帥！胡宇威、小煜並列拿下第二

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼網友票選最帥。（圖/攝影中心）

▲網友票選三帥出爐。（圖／攝影中心）

記者曾怡嘉／台北報導　圖／時尚中心

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮在今晚展開，紅毯眾男星們不輸女星，造型時尚也是各個養眼，《ET FASHION》也在官方IG舉辦網友票選，紅毯最帥由江宏傑9.69分拿下，第二名則是由胡宇威、小煜以9.4分並列，第三名則是剛傳出喜訊的陳漢典則是以9.38分緊追在後。

▲▼2025金鐘獎節目紅毯-陳漢典。（圖／攝影中心攝）

▲金鐘 60 陳漢典、Lulu 。（圖／官方照）

▲陳漢典與Lulu一起走紅毯。（圖／官方照）

＃第三名：陳漢典，9.38分

才傳出喜訊的陳漢典以高人氣拿下網友票選最帥第三名，寬版西裝褲巧妙拉長腿部線條，搭配胸前的配飾更是亮點，臉上洋溢著幸福光芒。

▲金鐘 江宏傑、溫昇豪、胡宇威。（圖／公關照）

胡宇威衣品一流。（圖／公關照）

▲▼網友票選三帥。（圖／攝影中心）

▲小煜紅毯造型相當亮眼。（圖／攝影中心）

#第二名：胡宇威、小煜，9.4分

胡宇威一直都是紅毯常勝軍，合身的短版黑色西裝盡顯身材優勢，胸前佩戴海瑞溫斯頓（Harry Winston）的胸針，展現濃濃的貴族氣息。

小煜選擇透明的網紗裝飾襯衫，隱約露出厚實胸膛，大秀身材，大膽的穿搭相當有新意，搭配一頭金髮更襯托時尚不羈感，相當有個性。

▲金鐘 江宏傑、溫昇豪、胡宇威。（圖／公關照）

▲江宏傑以壓倒性分數拿下紅毯最帥。（圖／公關照）

▲▼2025金鐘獎節目紅毯-江宏傑。（圖／攝影中心攝）

#第一名：江宏傑，9,69分

江宏傑以毫無懸念高分拿下紅毯冠軍，以Balmain鈕扣毛呢夾克展現貴族氣息，手上的珠寶更是來自FRED的Force 10系列，意外的協調。

►金鐘時尚／網友票選安心亞紅毯最美！瑞瑪席丹黑流蘇性感緊追

►金鐘時尚總覽 ／棒棒堂露肌比深V！陶晶瑩浮誇戰袍帶16歲帥兒壓軸

►金鐘時尚／小S戴近億元珠寶＋黑禮服優雅現身　合體蔡康永淚憶大S

 

 

金鐘獎, 紅毯, 男星, 時尚, 風采, 金鐘, 金鐘60, 江宏傑, 小煜, 胡宇威, 陳漢典

ET Fashion

金鐘時尚總覽 ／棒棒堂露肌比深V！陶晶瑩浮誇戰袍帶16歲帥兒壓軸

金鐘時尚 ／安心亞戴鑽石耳環當女神　Lulu千萬鑽戒拼了

金鐘時尚／網友票選安心亞紅毯最美！瑞瑪席丹黑流蘇性感緊追

金鐘時尚／小S戴近億元珠寶＋黑禮服優雅現身　合體蔡康永淚憶大S

