金鐘時尚／網友票選安心亞紅毯最美！瑞瑪席丹黑流蘇性感緊追

>

記者李薇／台北報導　圖／攝影中心

第60屆金鐘獎紅毯在稍早已經結束，《ET FASHION》也在IG舉辦粉絲紅毯帥美票選活動，冠軍由安心亞以9.73的高分，領先多位女星穿搭，第二名則是由瑞瑪席丹憑藉9.54分拿下，第三名則是大霈身穿的霧藍色禮服，擁有9.44的分數緊追在亞軍之後。

＃第三名：大霈，9.44分

李霈瑜。（圖／攝影中心攝）

大霈這次換了兩套禮服亮相，其中，以《不在我的世界當勇者》節目走上紅毯時，只見她身穿一套霧面灰藍色的愛心領禮服，在腰間露出白皙肌膚，可以說是較為少見的禮服色系，簡約剪裁在裙襬使用多層次的堆疊，打造出立體的份量感，給人高級優雅的氛圍，廣受粉絲喜愛。

＃第二名：瑞瑪席丹，9.54分

▲▼2025金鐘獎節目紅毯-瑞瑪席丹。（圖／攝影中心攝）

以實境節目《人生幹大事 上船了各位！》入圍的瑞瑪席丹選擇一套黑色流蘇深V禮服走上紅毯，長窄裙襬隱約透視出纖細的長腿，細節搭配FRED的Force 10 Rise系列18K玫瑰金密鑲鑽石耳環、Force 10系列18K玫瑰金長方形切割鑽石戒指及鑽石手鍊，更是少見佩戴兜帽走紅毯的女星，讓人印象深刻。

＃第一名：安心亞，9.73分

▲▼2025金鐘獎節目紅毯-安心亞。（圖／攝影中心攝）

向來性感的安心亞這次奪下紅毯最美女星，以一身白色深V領羽毛禮服，削尖的設計既顯現出好身材，也展現飄逸仙氣，這件禮服出自獨立設計師品牌Rachel Lai的作品，細節搭配Damiani珠寶系列的手環以及耳環，價值高達約662萬元，立刻獲得網友的一致好評。

金鐘獎, 金鐘36, 金鐘紅毯, 2025金鐘獎, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 安心亞, 瑞瑪席丹, 大霈

