金鐘時尚／小S戴近億元珠寶＋黑禮服優雅現身　合體蔡康永淚憶大S

記者李薇／台北報導 圖／金鐘獎官方提供

藝人小S（徐熙娣）17日出席第60屆金鐘獎頒獎典禮，是在大S去世之後，首度出席公開活動，只見她身穿黑色落肩愛心領禮服現身，與身穿簡約黑白西裝的蔡康永頒獎。她在台上說出對大S的想念，讓台下的明星們也忍不住眼眶噙淚。她和蔡康永宛如回到過去主持《康熙來了》的時光，讓粉絲們大呼「想哭！」最後與派翠克一起以《小姐不熙娣》拿下「綜藝節目主持人獎」，為第60屆節目類金鐘獎畫下美好句點。

憑藉主持《小姐不熙娣》再度入圍金鐘獎的小S這次沒有走上紅毯，以一身黑色馬甲禮服壓軸現身典禮擔任頒獎人，落肩設計的袖子搭配愛心領設計，展現出優雅又大器的風格，細節挑選De Beers Classic高級珠寶圓形明亮式鑽石垂墜式耳環、Classic高級珠寶梨形切割鑽石戒指，價值9625萬元，將近億元。

▲小S佩戴De Beers梨形切割鑽石戒指與圓形明亮式鑽石垂墜式耳環，總值9625萬元。

這次陪小S一起頒獎的搭檔蔡康永則以一身白色襯衫與黑色西裝現身，脖子上以幾何多邊形的項鍊，同時與黑色圓框眼鏡呼應，讓整體造型更增添質感細節，西裝褲以具有光澤的布料打造，讓穿搭充滿光影的層次感，即使都是黑色系，也一點都不無聊。

▲小S與派翠克以《小姐不熙娣》奪下金鐘最佳綜藝主持人獎。