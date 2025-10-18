做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

有些人做事情全憑心情，不會去思考整體狀況或長遠影響，當下開心就做，不爽就擺爛，這種「情緒型行動派」在十二星座中相當明顯，以下三大星座最容易被情緒牽著走，做事不顧全局，只看自己當下的感受。

TOP 3 雙魚座

雙魚座天生感性、浪漫，做事時常隨著情緒起伏而變化，他們很容易被當下的氛圍左右，一旦心情好，效率驚人、靈感滿滿；但若情緒低落，連回覆訊息都嫌麻煩，雙魚不擅長理性評估，也不愛計劃，一切都講求「感覺對了就好」，這讓他們在團隊中常顯得飄忽不定，讓旁人摸不著頭緒。

TOP 2 獅子座

獅子座行事風格強烈，極重個人意志與情緒主導，當他們覺得開心或有成就感時，會全力以赴地燃燒熱情；但若覺得被忽視或不被尊重，就會瞬間冷卻，甚至直接擺爛，他們在情緒驅動下容易忽略團體目標，只想展現自我光彩，雖然自信滿滿，但有時會讓整個團隊陷入「以我為中心」的混亂節奏。

TOP 1 牡羊座

牡羊座是最典型的「心情決定一切」代表星座，衝動、直覺、敢衝，他們完全不會多想太多，只在意當下是否爽快，牡羊做事講求速度與刺激感，若熱情被激起，可以日夜不休；但若心情一變，就可能立刻放棄或轉向別的事物，對他們而言，「開心比成果重要」，這種率性雖有魅力，卻也讓他們常因缺乏全局觀而錯失長遠的機會。