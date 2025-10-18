金鐘時尚 ／范少勳秀全台首曝光伯爵錶　貴公子裝扮帥翻

▲范少勳搶先戴上PIAGET Polo79系列18K白金38毫米超薄自動上鍊腕錶，約2,800,000元。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／台北報導

男星們出席第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，正裝造型少不了名錶加持，入圍戲劇節目男主角獎的范少勳擁有傲人的時尚資源，他擔任伯爵（PIAGET）品牌風格大使多年，今戴上伯爵總值2500萬元珠寶與名錶亮相，其中手腕上的PIAGET Polo 79系列18K白金38毫米超薄自動上鍊腕錶首度在台曝光，帥氣指數破表。





▲吳念軒戴PIAGET Polo系列18K白金鑽石超薄鏤空自動上鍊腕錶，2,470,000元。（圖／伯爵提供）

角逐迷你劇集男主角獎的吳念軒從服裝到選錶都很大膽，身穿GUCCI淡紫色雙排扣西裝，再戴上藍色調的PIAGET Polo系列18K白金鑽石超薄鏤空自動上鍊腕錶，撞色搭配流露青春氣息；同樣選擇紳裝錶的施名帥，整體造型顯得內斂沈穩，選戴德國名錶朗格（A. Lange & Söhne）1815 UP/DOWN 系列18K玫瑰金腕錶，彰顯經典紳士品味。





▲施名帥穿ZEGNA正裝並別上CHAUMET L'Épi de Blé de Chaumet 18K金麥穗胸針與德國名錶朗格。（圖／朗格提供）





▲施名帥同時佩戴德國名錶朗格1815 UP/DOWN 系列 18K 玫瑰金腕錶。（圖／朗格提供）

運動風格腕錶則能為正裝造型增添年輕氣息，黃河胸前的蝴蝶結裝扮已相當出色，他揮手時秀出TAG Heuer AquaracerProfessional 200 Solargraph太陽能腕錶，此款錶以拋光精鋼及黃金打造迷人雙色設計，配上藍色面盤展現活力；而入圍新人獎的金雲也相中藍面錶，戴著功能相當實用的寶格麗（BVLGARI）OCTO ROMA WORLDTIMER世界時區精鋼腕錶，露一手好品味。





▲黃河佩戴TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 太陽能腕錶黃金雙色鍊帶款，141,300元。（圖／攝影中心攝、TAG Heuer提供）





▲金雲搭配寶格麗OCTO ROMA WORLDTIMER世界時區精鋼腕錶。（圖／寶格麗提供）