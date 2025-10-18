金鐘時尚總覽 ／曾寶儀解構男裝禮服開場！黃鐙輝、黃迪揚千萬珠寶加身

記者鮑璿安 ／綜合報導

2025第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今日10月18日在臺北流行音樂中心隆重登場，星光大道主持人由黃鐙輝、黃迪揚擔任，而頒獎典禮則由曾寶儀接下主持棒。備受矚目的紅毯橋段在下午5點開始，《影后》楊謹華、謝盈萱、《童話故事下集》柯佳嬿、資深藝人潘迎紫、《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯等人都將現身，《ET FASHION》本篇將為大家不斷更新紅毯上的精彩造型，一篇看完所有時尚焦點！

韓寧





▲韓寧。（圖／記者李毓康攝）

入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎的韓寧，以一襲CELINE黑白撞色訂製拖尾禮服氣勢登場，鮮明的黑白對比打造俐落視覺效果，上身採合身剪裁勾勒流暢身形，下襬則以立體結構層疊延展，如雕塑般綻放出戲劇張力，隨步伐拖曳的裙擺更添紅毯氣勢。穿戴總價約NT$5000萬伯爵頂級珠寶，顯得貴氣非凡。

楊一展、蔡亘晏





▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》楊一展、蔡亘晏。（圖／記者李毓康攝）





▲蔡亘晏。（圖／記者李毓康攝）

蔡亘晏此次演繹LinLi Boutique粉膚色高訂禮服展現溫柔光韻，法國 Solstiss 手工縫珠蕾絲細膩如海面波光；貓耳領修飾頸線，收腰與空紗魚骨結構勾出立體曲線，浪漫而不失質感。

范少勳、馬力歐、林暐恆





▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，《X!又是星期一》范少勳、馬力歐、林暐恆導演。（圖／記者李毓康攝）

▲范少勳。（圖／記者李毓康攝）

范少勳以Alexander McQueen黑色訂製西裝亮相紅毯，展現極簡卻充滿力量的紳士魅力。經典利落的西裝版型搭配寬版長褲拉長身形比例，內搭的白襯衫以細緻金屬鏈條裝飾，低調中帶出品牌的前衛精神。全身再以總價約新台幣2550萬元的PIAGET伯爵頂級珠寶點綴，包括鑽石胸針與戒指，為沉穩黑西裝增添奢華光芒，散發入圍戲劇節目男主角獎的從容與自信氣場。

施名帥





▲施名帥。（圖／記者李毓康攝）

入圍迷你劇集（電視電影）男配角獎的施名帥，以Zegna深棕色西裝套裝塑造簡約風格，佩戴象徵豐收及富饒的 L'Épi de Blé de Chaumet 18K 黃金麥穗胸針，以及Triomphe de Chaumet 18K 玫瑰金戒指，為紅毯造型增添高雅氣息。

睦媄





▲《星空下的黑潮島嶼》睦媄。（圖／記者李毓康攝）

入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎的睦媄則以浪漫唯美路線登場，她身穿一襲夢幻透紗禮服，層疊裙擺隨步伐輕盈搖曳，呈現仙氣十足的女性魅力。她選擇以 Tiffany Bird on a Rock「石上鳥」系列戒指作為造型亮點，並搭配 Sixteen Stone 耳環與手環，以鑽石光芒烘托高雅氣質，在柔美中展現得體品味。

李沐





▲李沐。（圖／記者李毓康攝）

李沐選穿 CHANEL 2025 春夏高訂黑色細肩帶上衣與蕾絲長裙，以若隱若現的蕾絲材質打造輕盈層次；配搭 LES INFINIS DE COMÈTE 可轉換式長項鍊、COMÈTE 1932 與 COCO CRUSH 單邊耳飾等高級珠寶，展現清新而精緻的星光姿態。

周厚安





▲周厚安。（圖／記者李毓康攝）

柯淑勤、杜蕾









▲柯淑勤、杜蕾。（圖/ 記者李毓康攝）



柯淑勤以 LinLi Boutique《Aqua Wonderland》系列高訂登場，直身剪裁搭配法國 Solstiss 手工流蘇蕾絲與繡珠蕾絲，層次柔光隨步伐搖曳如海浪，將內斂而堅定的優雅力量具象化。杜蕾換上LinLi Boutique柔藍 A-line 短裙現身，微桃心領與細緻抓摺勾勒甜美比例；烏干紗、多層網紗疊出空氣感，綴手工立體花朵如浪花綻放，搭配約320萬寶格麗珠寶清新又自信。

曾寶儀





▲典禮主持人曾寶儀。（圖／記者李毓康攝）

頒獎典禮主持人曾寶儀選穿越南設計師Vo Minh Nhat的作品，以解構式剪裁傳遞態度，上半身以俐落的白色西裝襯衫領結構延伸出女性化線條，無袖剪裁搭配立體翻領勾出頸肩優雅比例，更以胸前花飾增添精緻細節。下半身則大膽運用男裝西服元素重新拼接，以多層次灰與墨色條紋布料交錯構築立體裙型，形成雕塑般的視覺量體，呼應曾寶儀對台灣戲劇圈的致敬「什麼都能演」。

黃鐙輝、黃迪揚





▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道，星光大道主持人黃鐙輝（左）、黃迪揚。（圖／記者李毓康攝）





▲黃鐙輝、黃迪揚。（圖／記者李毓康攝）

黃鐙輝選擇芥末綠短版西裝外套搭配海軍藍蝴蝶結系帶上衣，細節中透出戲劇張力，下身以藍色細條紋寬褲拉出俐落垂墜線條，雙手分別配戴藍寶石戒指2645萬，白鑽造型戒指27萬，全身珠寶總價將近3000萬，營造摩登紳士姿態。黃迪揚選穿深橄欖綠拼接黑色領片雙排釦西裝外套，腳上的厚底皮鞋為整體增添現代比例感。全身佩戴PIAGET伯爵珠寶與腕錶，總價約 NT$1300萬，展現登峰造極的紅毯氣勢。