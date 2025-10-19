金鐘時尚／Tom Ford助攻楊謹華奪下視后　金豹裝點細節更顯女王氣場

記者李薇／台北報導

電視金鐘獎是一年一度的大事，對許多演員來說，有機會入圍就是肯定，如果能拿獎更是殊榮，因此，從紅毯到頒獎典禮上，有些藝人甚至會換上不同的禮服，展現出對於金鐘60的重視，以下就來盤點幾位明星，快來看看你最喜歡哪一套單品。

＃楊謹華





▲楊謹華紅毯。（圖／攝影中心）

向來給人女王形象的楊謹華在紅毯上選穿了設計簡約的Maison Met白色訂製禮服，銀色條紋設計露出性感肩膀，自然垂放的黑髮看起來優雅大氣，全身佩戴約900萬Boucheron珠寶，其中，手腕上的高級珠寶系列Serpent Bohème手環一眼就能看見，非常閃耀精緻。

▲楊謹華頒獎典禮。（圖／三立提供）



在典禮與柯佳嬿一同頒獎的時候，楊謹華換上一套新的禮服，一樣以白色系為主，出自時尚品牌Tom Ford的單品，繞頸設計在胸前金色的鎖扣，頗有希臘優雅的風格，比起紅毯上的穿搭更顯柔美浪漫，呼應金色細節珠寶搭配卡地亞美洲豹手環、戒指，總價值207萬元。

＃柯佳嬿





▲柯佳嬿紅毯。（圖／攝影中心）

柯佳嬿這次在金鐘60的穿搭都以寬大的廓形展現出時髦氣場，紅毯上選穿了香港時裝設計師Derek Chan品牌DEMO的襯衫式禮服，寬大斜切的肩線營造出整體分量感，全身珠寶由BVLGARI寶格麗加持，價值逾2,500萬，不愧是紅毯壓軸出場。

▲柯佳嬿頒獎。（圖／三立提供）

而在頒獎台上，柯佳嬿換穿了一套寬肩的Acne Studios 2025秋冬格紋西裝套裝，公主袖的皺摺以及寬大的肩線，更讓整個人呈現出倒三角形的狀態，在脖子更是利用比較細版的BVLGARI寶格麗靈蛇項鍊，以平衡整體視覺，讓人看起來既帥氣又精巧。

＃謝盈萱





▲謝盈萱紅毯。（圖／攝影中心）



謝盈萱在紅毯上身穿MARK BUMGARNER黑色高級訂製禮服，係肩帶設計搭配幾何鏤空的設計，具有光澤感的裙襬透過羽毛讓整體穿搭更有動感，脖子上佩戴了CHANEL高級珠寶「Fil de Comète 彗星之韻」系列，靈動的線條宛如星芒垂落鎖骨間，非常具有律動氛圍。

▲謝盈萱典禮。（圖／三立提供）

在頒獎典禮部分謝盈萱則選穿了香奈兒2025春夏系列，運用閃鑽打造出的細肩帶黑色烏干紗洋裝，整體輪廓簡約，透過禮服上面的羽毛裝飾以及鑲嵌水鑽，讓黑色也可以顯現出高雅精緻的細節，搭配同品牌珠寶系列，更顯閃耀。

＃張鈞甯





▲張鈞甯紅毯。（圖／攝影中心）

出道20年第一次入圍金鐘獎的張鈞甯，久違登上紅毯，她選穿了Alexander McQueen的黑色削肩禮服，貼身設計完美修飾出好身材在腰下方立刻不同材質的幾何圖案，打造出有趣的細節，價值124萬元DAMIANI鑽石耳環與戒指，烘托優雅自信的女神姿態。

▲張鈞甯典禮。（圖／品牌提供）



在頒獎典禮上，張鈞甯也換上一套新的穿搭出自香奈兒2025/26 Cruise度假系列的黑色提花塔夫綢水手領外套與不對稱褶飾長裙，搭配LION SOLAIRE DE CHANEL系列項鍊、戒指，還有LION SOLAIRE DE CHANEL ASYMMETRICAL耳環，整個人頗有文青氣質。

＃曾莞婷

▲曾菀婷紅毯禮服超火辣。（圖／攝影中心）

出道27年的曾莞婷憑藉《影后》拿下「戲劇節目女配角獎」，過去在本土劇以惡女廣受關注的她這次在紅毯選穿高級訂製品牌THE ATELIER Couture大秀火辣身材，銀色透視水晶網狀編織設計的禮服不但超緊身，還露出性感美胸與大長腿，搭配總價約台幣460萬元的Boucheron羽毛珠寶系列，盡顯奢華細節。

▲曾菀婷領獎時換上另一套穿搭。（圖／品牌提供、攝影中心）



在典禮上，曾莞婷領獎時則換上另一套THE ATELIER Couture BY Prof. JIMMY CHOO銀色閃鑽透膚禮服，在裙襬部分採用白色細緻羽毛，展現出華麗的細節，較為緊身的剪裁更讓她的好身材展露無遺，細節同樣選擇Boucheron的高級珠寶Hopi耳環，手上搭配Quatre Double White系列戒指，總價值約322萬2500元。